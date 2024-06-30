有片｜民營火箭「天龍三號」河南墜毁爆炸　500米外民房玻璃全碎

河南省鞏義市周日（6月30日）有民營火箭爆炸墜毀。民營公司天兵科技證實，自主研制的天龍三號液體運載火箭，當日下午進行發動機測試時出事。鞏義市多名市民發布的視頻顯示，一火箭在飛行途中冒黑煙，之後墜落起火。有家住500米外的村民稱，當日火箭發射前已疏散群眾，事後發現附近村裡的玻璃全都震碎。



天兵科技公布，當日下午3點43分，天龍三號液體運載火箭在河南鞏義市綜合試驗中心，開展了一子級九機並聯動力系統熱試車。

過程中，一子級火箭正常點火，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後，箭上計算機主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。

經排查無人員傷亡

聲明指出，本次試驗地點遠離鞏義市區，試驗前與當地政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離，經排查，無人員傷亡。

內地「極目新聞」引述，鞏義市大峪溝鎮薛莊村有村民表示，火箭發射地點離她家只有一里地（500米）。火箭發射之前，當地村委提前組織群眾疏散。其提供的聊天截圖顯示，村幹部發布通知稱「接政府通知，今天下午2點『天兵』測試，今天早上10點前全部撤離完畢，時間兩天（等通知返回）」該村民還稱，火箭爆炸前村民都撤走了，爆炸時發出巨響，附近村裡的玻璃都震碎了。現在她住在外村，等待回村通知。

性能對標SpaceX獵鷹9號

天龍三號是天兵科技為中國衛星互聯網星座建設量身定制的大型液體運載火箭，產品性能對標SpaceX的獵鷹9號，其直徑3.8米，起飛質量590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。

天龍三號運載火箭動力系統試車為一子級九台TH-12（天火十二）發動機同時點火，是中國現階段運載火箭在研制過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長2倍。

天兵科技表示，感謝社會和上級機關對該公司的關注，將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。