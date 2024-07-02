小心劇毒！海灘遇「膠袋」、「氣球」勿觸碰　或有喪命風險

夏日炎炎，不少人都會選擇到海灘消暑，但這其實也暗藏風險。如若見到類似「膠袋」或「氣球」的東西，千萬不要因為好奇而觸碰，更應即時遠離，因為牠們都是有劇毒的水母。



牠們都是有劇毒的水母。（深圳新聞網）

水母種類繁多，目前只有海月水母和海蜇可以食用。人們經常食用的海蜇皮是水母的傘狀物，海蜇頭是水母的觸角。

但是，海蜇也並不是無毒的。海蜇的毒素儲存在刺絲囊內，必須經過加工處理才可食用。

那麼，柔軟的水母如何傷人？據了解，水母的觸手中，有無數膠囊狀的刺細胞，刺細胞接觸到獵物時會發射毒針，並將毒素注入獵物體內。

牠們都是有劇毒的水母。（深圳新聞網）

而被水母蜇傷後，接觸部位可能會出現突發性疼痛；幾分鐘或數小時後出現線狀、紅色的蕁麻疹樣皮損；劇烈燒灼感，或伴有瘙癢或波動感等症狀。

某些種類的水母除了引起局部反應，還有可能導致全身症狀如惡心、嘔吐、肌肉痙攣、頭痛等，甚至有可能致人死亡。

皮膚可能會出現像被鞭子抽打過一樣的痕跡。（深圳衛健委）

事實上，水母一般不會主動攻擊人，在海邊遇到水母遠離即可。若不幸被蜇傷，如被刺傷部位有水母觸手殘留，先用海水沖洗患部，再戴上手套用鑷子等工具將其摘除。

值得一提的是，一定要用海水沖洗患部，因為自來水或純凈水的濃度與海水不同，滲透壓的變化可能會刺激細胞分泌毒素。