15歲小將楊思琪創歷史　中國首獲奧運衝浪比賽資格

3月1日，15歲四川少女楊思琪在波多黎各舉行的2024年世界沖浪運動會上，奪得巴黎奧運會資格，成為首位代表中國參加奧運衝浪比賽的選手。



《新華社》報道，楊思琪曾參加2023年薩爾瓦多世界衝浪運動會，當時在130餘名女選手中排第31位，未能獲得巴黎奧運門票。

今年在波多黎各，楊思琪在復活賽第六輪後四名選手中以11.83分拔得頭籌，一舉拿到奧運資格，但比賽還未結束，她還將參加第七輪復活賽，最終名次尚未確定。

3月1日，15歲的楊思琪在波多黎各舉行的2024年世界沖浪運動會上，奪得巴黎奧運會資格，成為首位代表中國參加奧運衝浪比賽的選手。（新華社）

楊思琪表示，當時比賽後名列第一，但從沒想過自己能取得奧運會資格，「我們都準備走了，工作人員叫我們等一下，但我當時沒想到是拿到了資格，後面跟我說我拿到資格的時候我特別激動，我感覺我的手都在抖！因為我在2022年定下的目標我完成了！」。

她表示，在復活賽第六輪前根本沒有想到會取得奧運會資格，「所以自己想的就是放鬆比，進入下一輪就好，把自己水平發揮出來。今天的浪還特別難沖，流水特別大，在下面也很耗費體力」。

2024年世界衝浪運動會是中國小將取得巴黎奧運會資格的最後機會，楊思琪通過了4輪正賽和1輪復活賽，終於圓夢。

比賽中的楊思琪。（新華社）

楊思琪是力量型選手，教練評價她水感好、膽大、技術全面有爆發性、動作幅度大。在2022年世界沖浪運動會上她獲得過第29名，是中國沖浪隊自2018年成立以來在該項賽事中取得的最好成績，她還和隊友在2023年亞洲沖浪錦標賽阿羅哈杯接力賽中力壓日本隊，奪得冠軍。