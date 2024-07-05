2高管在菲撕票案　菲警：「李娜」來自台灣，牽涉不只一宗綁架案

近日，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。兩人分屬不同的公司，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚，年僅39歲；另一名遇害者是美籍華人孫靖。



據了解，夏家已經支付了相當於300萬元人民幣的虛擬貨幣USDT給綁匪，但仍遭到撕票。在歐洲醫學展會結識的「李娜」是這次邀請孫、夏兩人到菲律賓的主要人物。7月5日，內媒報道，據知情人透露，警方通過照片比對，已經確定「李娜」和另外至少一名男性涉案。已鎖定涉案人「李娜」身份，其來自台灣，目前此人不在菲律賓境內。包括「李娜」在內的涉案人員，警方仍在抓捕中。



左圖為夏軻孚，右圖為孫靖。（《菲律賓商報》）

受害者親友懷疑，此次綁架案，是專業團夥有預謀的行為。因為，從5月中旬「李娜」在歐洲醫學展會結識孫、夏二人，到綁架案發歷經月餘，雙方曾進行專業的醫學商務談判，為促使二人赴菲，對方還發來了全套邀請函資料，事後才發現所有資訊均系偽造。

2內地高管菲律賓遭撕票 死者摯友：他們遭虐待，綁匪有福建口音

受害者親友說，「我們希望討回公道，嚴懲凶手。也希望這件事能為所有人敲響警鐘，提升防範意識，在沒有深入瞭解和充分保障的情況下，不要輕易前往一些地區。」

中國駐菲律賓大使館表示，使館向兩名受害者表示哀悼，對凶手予以最嚴厲的譴責。使館向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲凶手。

設局者「李娜」？

邀約孫、夏二人前往菲律賓的「李娜」，據受害者親友自菲律賓警方處得到的資訊，她是一名外籍華人，可能與不止一起綁架案有關。「李娜」與另一名曾向受害者家屬索要贖金的男性，說的是「閩南口音普通話」。

5月中旬，在巴黎的歐洲介入心臟病學大會（EuroPCR2024）期間，受害者與「李娜」結識。對方自稱，供職於菲律賓一家醫療器械公司，老闆是當地著名的福建商人，主營房地產，有菲律賓高層政府關係，因而獲得了爭取政府優惠的機會。

為邀請孫某等人前往菲律賓，「李娜」曾發來全套正式邀請函，事後證實相關資訊均系偽造。此前，「李娜」亦曾與受害者就商務合作進行專業談判，「說了很多專業醫療知識，很專業。」

在醫療器械行業，通過展會結識新的潛在客戶，經過一段時間線上聯絡和孵化，前往當地考察、洽談爭取達成合作，是很常規的工作流程。兩家不同公司的BD人員，如果產品類別不同，「組團」開拓市場也常見。

「李娜的身份警方已經確認，應該是外籍華人。」孫某親友分析，「對方不僅說的單子比較大，又說認識高層，又說有好的政策。」

兩名受害者於6月20日中午從北京出發，傍晚18:00左右抵達菲律賓。其親友回憶，孫、夏二人抵達菲律賓後，很快失去人身自由，這也是他們懷疑綁架案屬事先密謀的理由之一。因為孫、夏兩名成年男子結伴同行，且孫某身高1米88，幾乎每個週末都打籃球，「身體很強壯，一個兩個肯定是打不過他」。

據《菲律賓商報》報導，二人最後一次與同事、親友聯絡時間分別在6月20日18時07分、18時57分。當晚，兩人的手機均無人接聽。直到21日中午前後，夏的妻子接到微信電話，稱其在會所打牌輸錢需要家人電子匯款。

然而，在三四天後，「夏家打完300萬元後，對方就聯絡不上了。」孫某親友說。《菲律賓商報》亦證實了打款後失聯一事。據菲律賓國家警察發言人法哈多介紹，兩名受害者的遺體是6月24日在菲律賓南部甘馬磷省薩格奈鎮的帕蒂蒂南村發現的。

兩名受害者中，夏是中國公民，孫則是在中國工作的美籍華人。孫出生在北京，在美國讀的大學和研究生。

菲律賓國警反綁架大隊（AKG）。（新京報）

中國公民被綁 中國在菲律賓有管轄權?

由於事涉中、美兩國公民，案發地又在菲律賓，目前中國警方和美國、菲律賓警方均已介入。中國外交部表示，案發後，中國駐菲律賓使館與菲方保持密切聯絡，敦促菲方全力偵辦案件，切實採取有效措施維護在菲律賓中國公民的安全，並為遇害人員家屬善後提供協助。

按照中國與菲律賓之間有關於刑事司法協助的條約，「在此案的實踐中，可能以菲律賓本國管轄為主，中國在外交上給予關切，請求刑事司法協助。」北京觀韜中茂（上海）律師事務所副主任翟呈群分析，針對中國公民實施的綁架等犯罪行為，即便在境外，根據中國刑法規定可能判處最低刑為三年以上有期徒刑的，中國具有管轄權。

依據保護管轄原則，外國人在國外侵害了中國或中國公民的利益，中國對此行為也享有刑事管轄權。

根據菲律賓修訂的《刑法典》第267條：任何個人如果綁架或拘留他人，或以任何其他方式剝奪其自由，將被處以監禁至死刑。

翟呈群分析，「鑑於目前菲律賓司法體系中已經廢除死刑，因此如果受害人因綁架而被殺害或死亡的，通常審判結果最高是終身監禁不得假釋。」

菲律賓警方：逮捕一個涉嫌綁架犯罪的孕婦

​​據菲律賓當地媒體7月3日報導，菲律賓移民局日前在大馬尼拉帕賽市一間高級公寓內逮捕了一名涉嫌綁架犯罪的孕婦，據稱，她是綁架勒索團夥的頭目之一。目前，菲律賓當局並未表示，該孕婦所屬團夥與日前發生的中國藥企高管被綁架撕票案有關。

據菲律賓當地媒體7月3日報導，菲律賓移民局日前在大馬尼拉帕賽市一間高級公寓內逮捕了一名涉嫌綁架犯罪的孕婦。(影片截圖)

移民局逃犯搜查組組長倫德爾·施在接受採訪時表示：「他們團夥在菲律賓綁架中國人。這名孕婦在該團夥中負責聯絡潛在受害者上鉤，當受害者與他們約定在某個地方會面時，該綁架團夥實施綁架的綁匪就會埋伏在地點周圍，找準時機將受害人挾持綁架。」

倫德爾·施補充說，綁匪們將人質控制並帶到綁匪的窩點後，就會向人質的家人索要贖金，並特別要求以USDT等加密貨幣方式支付贖金。倫德爾·施還表示，這名孕婦綁匪頭目特別狡猾，她往往用化名和同夥溝通，並不斷改變其住址，這給移民局和警方的追蹤帶來了挑戰。

「她的丈夫早些時候被警方反綁架大隊逮捕，現在被拘留在移民局拘留所。其案件的處理程序正在進行中，因為他目前還涉及另一起案件。」倫德爾·施說。該名被捕孕婦目前被拘留在菲律賓移民局內。

中國醫療企業人員人心惶惶：以後選擇在泰國設廠

兩位醫療器械企業管理人員在菲律賓遇害後，同行受到震撼，有人表示以後出國公幹將提前購買相關保險。

「一帶一路」沿線很多國家和地區存在社會不穩定情況，針對跨國企業海外派遣員工的綁架事件時有發生。律師翟呈群強調，中國公民在海外遇到危險，「還是要第一時間尋找中國駐該國使領館的幫助，並在他們的幫助下報警」。

2024年6月初，中國駐菲律賓大使館曾通報過另一起中國公民被綁架案件，3名中國公民遭勒索後被釋放，「有當地執法人員涉案」。2010年菲律賓發生的劫持香港遊客大巴事件更是震驚世界，此案有21名香港遊客被劫持，8人死亡。

2010年菲律賓發生的劫持香港遊客大巴事件更是震驚世界，(資料圖片)

醫療企業「出海」東南亞，菲律賓是其中一個熱門目的地。近三年，菲律賓藥監局2021年批准科興生物新冠疫苗緊急使用；2023年8月，邁威生物宣佈，與菲律賓製藥公司UNILAB就阿達木單抗在菲律賓的註冊和銷售達成協議；2023年11月，沃森生物宣佈收到肺炎系列疫苗菲律賓產品註冊證，產品於2024年二季度實現出口；2024年3月，復宏漢霖宣佈抗腫瘤藥物漢曲優在菲律賓獲准上市。

一位醫療器械企業高管透露，基於向全球客戶穩定供貨及降低生產成本的考慮，已經在東南亞某國買下一塊地準備建廠，「聽工業園區的業務部經理說，去年一年去看地的中資企業有上千家」。

中菲關係：中國外交部部長助理農融2024年1月17日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第8次會議。（中國外交部）

為了建廠，過去一年中，前述醫械企業高管幾乎每個月都會往返東南亞一到兩次，其他同事也頻繁前往當地。未來，可能還需要在當地派駐和僱傭更多員工,「安全是第一位的。」他說。

前述醫械企業高管介紹，在為新工廠選址前，公司比較了新加坡、馬來西亞、越南等很多東南亞國家的情況，首先排除了曾出現過「排華」事件的國家，還找了一家律師事務所諮詢各國法律和政策，開展了基礎的背景調查。

最終，這家醫療器械企業選擇在泰國設廠，一是因為當地治安較好、市場化程度比較高；第二是從生產供應鏈的角度考慮，當地產業相對多元化，與中國、歐美關係都比較好，不容易受到地緣政治影響；三是當地的稅收優惠可以一定程度上降低企業成本。

泰國經濟產業多元且治安良好。(Getty Images)

跨國市場不僅要瞭解當地文化和社情，還要前置性地做好法律、宗教、治安等的諮詢。蔡正華介紹，很多跨國企業對員工出差目的地都會進行風險評級，「你到曼谷、加爾各答，或是阿富汗，出行配套措施、購買的保險都不一樣，甚至包括要不要購買安保服務，全部都要考慮。」

已有保險公司開發出針對海外員工綁架險相關的保險產品。這是一個專門的險種，主要是一些企業把員工派往海外工作時，替員工去購買。相關保險能夠在企業員工被綁架時，及時提供贖金，甚至有些保險公司還能提供聘請談判專家、諮詢顧問等服務。