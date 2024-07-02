民營火箭意外發射後墜毁爆炸　天兵科技致歉：將向受損居民賠償

6月30日，河南省鞏義市有民營火箭爆炸墜毀，幸未造成人命傷亡。

7月2日，涉事民營公司天兵科技就事件致歉，正協同政府開展針對周邊受損房屋的勘查、鑑定與賠付。



北京天兵科技有限公司（下稱天兵科技）發表致歉信，對於6月30日發生的天龍三號液體運載火箭一子級火箭因試驗故障墜落起火事件，向社會大眾致以最誠摯的歉意。

天兵科技表示，本次試驗地點遠離鞏義市區，試驗開始前，已與當地政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離。此次墜落箭體散落在大山深處的安全布控區內，雖未造成人員傷亡，但仍對試驗基地周邊居民的生活造成不必要的困擾和負面影響。公司對此感到無比自責，特此向鞏義市人民表達真誠的歉意。

天兵科技稱，試驗當天提前啟動應急響應機制，目前正協同當地政府開展針對周邊受損房屋的勘查、鑑定與賠付。公司將確保每位因試驗故障遭受財產損失的居民都能得到及時、高效且公正的賠償。

據此前報道，天兵科技自主研製的天龍三號液體運載火箭，在6月30日進行發動機測試時出事。網傳影片顯示，一火箭在飛行途中冒黑煙，之後墜落起火。有家住500米外的村民稱，當日火箭發射前已疏散群眾，事後發現附近村內的玻璃全都震碎。

河南省鞏義市多位市民發布的影片顯示，一火箭在飛行途中冒黑煙，後墜落起火。（影片截圖）

推薦閱讀：有片｜民營火箭「天龍三號」河南墜毁爆炸 500米外民房玻璃全碎

天兵科技稱，當時火箭正常點火，發動機推力達到820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，火箭脫離試車台，在升空後，箭上計算機主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。

天兵科技介紹，天龍三號是天兵科技為中國衛星互聯網星座建設量身定製的大型液體運載火箭，產品性能對標SpaceX的獵鷹9號，其直徑3.8米，起飛質量590噸，近地軌道（LEO）運力17噸，太陽同步軌道（SSO）運力14噸。