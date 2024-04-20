四川地震開水閘洩洪受困17天　英雄甘宇宣布結婚：今後為家庭而戰

2022年9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震，至少93人遇難，25人失蹤。當時在地震中堅守崗位開水閘洩洪的水電站員工甘宇，後被困失聯17天，飢餓時只能喝水或進食野生的奇異果，最終在雅安市石棉縣猛虎崗被村民尋回，隨即被送院救治。



今年4月20日，甘宇宣布結婚，婚禮在他的老家四川大竹舉辦，許多居民、數百名親友前來送祝福，他們知道甘宇「就是那個在瀘定地震中開閘洩洪的英雄」。當時和甘宇一起開閘洩洪的羅永以及其他10多名公司同事，也一起祝福這個英雄。甘宇說道，「今後，要為家庭而戰。」



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2022年9月5日四川瀘定發生6.8級地震，在水電站工作的甘宇和同事羅永逆行開閘洩洪，避免更多人受災，但甘宇不幸與外界失去聯絡，靠吃野果、喝山泉水堅持生存下來，最終被石棉縣村民倪太高發現。

甘宇在獲救時受訪曾憶述，失聯期間只能一直叫救命，身上又沒有任何生火工具，自己也嘗試過生火，但當地每晚都會下雨，根本「生不起來」。每當下雨時，他只能穿上雨衣瑟縮一旁，偶爾在懸崖邊上避雨。

甘宇稱，地震時遺失了眼鏡，500度近視的他根本無法看清前路，飢餓時只能喝水或進食野生的奇異果。雖然沒有遇到野獸，但每當聽到野獸的叫聲時，他都會躲在陰暗的角落，縮成一團不發聲。

地震前的灣東水電站。（封面新聞）

獲救後，甘宇說自己不是勵志英雄，只是一個平凡的人，有過不平凡的經歷，受過的磨難和經歷過的絕望，讓他十分感恩那些幫助過他的人，也讓他更加懂得，人生在世要珍惜當下。

甘宇表示，目前他的身體已完全恢復，體重比地震前還增加了一點，已重新回到瀘定工作，也一直在參與災後重建。甘宇說，受災地區都在有序恢復，自己的生活也迎來了新的階段。他認為，這對他和受災地區來說，都是一種「新生」。

甘宇表示，新娘是震後經朋友介紹認識的，這次結婚他也邀請了當初和他共患難的同事羅永，還有救了他的倪太高參加婚禮，「可惜倪大叔事情忙，來不了。」

甘宇分享，回首自己這兩年經歷過生與死的考驗，「我對一些困難和挫折看得更淡了」，他說道，現在自己更看重生活幸福，「今後，要為家庭而戰」