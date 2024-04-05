北上求醫｜內地醫院網上預約掛號攻略　用香港身份證、手機號都得

【北上求醫系列之三／長者醫療券／預約攻略】隨着內地醫療水平提高，專家親自會診、毋須排隊，醫療費能回港用保險報銷等因素，令愈來愈多港人選擇北上到三甲醫院就醫。到底港人在大灣區如何預約、掛號，如何查詢醫院資質，各級醫生收費又有何標準。本文將為大家一一介紹。



網上預約掛號

廣東省正逐步推廣預約診療制度，有別於過往需要親身到醫院掛號，現時内地醫院已開放網上預約掛號服務，港人可提前預約內地醫院的門診服務，縮短排隊時間。由於三甲醫院患者較多，建議提前幾日掛號，專家號則建議提前一至兩周預約。

預約方式包括在各大醫院的官網或微信公眾號/小程序、電話預約、「健康160」App，各市衛生部門的官方App或網站，或親身到醫院的自助服務區的自助機預約。以下為大家介紹最常用的三種預約渠道。

港人可提前預約內地醫院的門診服務，縮短排隊時間。（新華社）

「健康160」App

「健康160」App 可用香港、澳門或內地手機號註冊，並用身份證、回鄉證或護照實名認證，客服將在24小時内審核。記者利用回鄉證進行實名認證，提交信息後約2小時便審核通過。

記者嘗試在香港大學深圳醫院掛號，即日可預約到，預約成功後將獲得取號憑證以及二維碼；掛號費200元人民幣，但無需提前付款，只要憑二維碼和身份證件到醫院門診繳費即可。

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醫院微信公衆號/小程序

使用醫院微信公衆號/小程序掛號，需用内地手機號註冊，掛號方法與「健康160」App類似。目前，深圳大部分三甲醫院已支持用香港身份證、回鄉證、護照作實名認證。

各市衛生部門官方微信公眾號／App／網站

各市衛生部門的官方微信公眾號、App和官網也可預約掛號，例如深圳衛健委的「健康深圳」App，廣州的「廣州健康通」微信公眾號和網站 。用戶可利用回鄉證、護照實名認證，但要用内地手機號註冊，掛號方法類似「健康160」App。

需要注意的是，港人如臨時有事未能赴約，應及時更改或取消預約掛號，多次爽約或被醫院列入黑名單，後續無法辦理預約掛號。

門診收費標準

各地的門診收費不同，以深圳市為例，門診診查費從10元至100元人民幣不等，廣州市的門診診查費則從10元至80元人民幣不等。診查費取決於醫師的職級，包括普通醫師、副主任醫師、主任醫師和專家醫師等。

通常情況下，藥費與門診診查費會分開收取，藥費金額一般取決於是否使用進口藥物、藥物是否在醫保範圍內、用藥量等。

醫院的自助服務區提供預約掛號、繳費、列印檢驗報告等服務。（深圳市衛健委）

另外，內地採用「先付費後診療」的模式，若港人在醫生問診後需作進一步檢查或後續治療，應先繳付檢查費或治療費後，再前往相關檢查室或治療室。

深圳市衛健委介紹，深圳市鼓勵醫院實行「先診療後付費」「一次就診一次付費」的信用就診制度，讓患者毋須分階段繳費，在就診結束後繳費即可。目前，南山區的華中科技大學協和深圳醫院、前海蛇口自貿區醫院等公立醫院已經實施。

深圳市鼓勵醫院實行「先診療後付費」，患者毋須分階段繳費，在就診結束後繳費即可。（深圳市衛健委）

查詢內地醫院資質

內地實行三級醫療服務體系，各個等級分為甲、乙兩等，三級甲等為最高資質級別。根據《2022 年我國衛生健康事業發展統計公報》，截至2022年末，全國共有1716間三甲醫院。

就醫前，市民應先查核醫療機構資質，具體可參考當地政府或衛健委官網。以深圳為例，市內共有32間三甲醫院；市民可在深圳市衛健委官網查詢市內各醫院的級別等級。

市民可在深圳市衛健委官網查詢市內各醫院的級別等級。

若港人北上求醫期間，不幸遇上醫療事故，又應如何追討？深圳市衛健委介紹，若涉及各區屬醫療機構，當事人需向轄區衛生健康局咨詢申請。若涉及市屬及其它相關醫療機構，當事人需向市衛生健康委提交申請。

深圳市衛健委提醒，當事人需帶齊相關申請人身份證、病歷等相關資料，直到到市衛生健康委信訪大廳（地址：深圳市深南大道1025號），或向深圳市醫學會（地址：深圳市羅湖區解放路3017號時珍大廈15樓）提出申請。