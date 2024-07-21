廣州女拍片舉報：公立醫院看病遭中醫師指侵數分鐘　致患重度抑鬱

廣東省廣州市一名董姓女子先前因為頸部落枕（香港俗稱「瞓捩頸」），到某間中醫診所接受治療，沒想到竟遭男醫生關在診間內指侵數分鐘，也因此患上重度抑鬱症。



事件在網絡上掀起軒然大波，涉案的醫生已被辭職，目前人正在接受調查當中。

廣東省廣州市一名董姓女子先前因為頸部落枕，到某間中醫診所接受治療，沒想到竟遭男醫生關在診間內指侵數分鐘，也因此患上重度憂鬱症。（微博影片截圖）

廣東省廣州市一名董姓女子先前因為頸部落枕，到某間中醫診所接受治療，沒想到竟遭男醫生關在診間內指侵數分鐘，也因此患上重度憂鬱症。（微博影片截圖）

4點掛號被留到6點再反鎖在內 哀求「放過我」 點圖放大瀏覽：

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綜合內媒報導，董女日前透過社交媒體拍攝影片，指控她6月24日遭到某位醫生性侵。

當天她準備去施打九價疫苗，中途想要看落枕，於是在衛生服務中心掛號，並且到3樓的中醫科看診。

不過，她雖然是下午4點掛號，卻被醫生留到了將近下午6點，成了最後一名看診的患者。且剛踏入診間，醫生就將門反鎖，並且將她的褲子瞬間脫下。

董女當時腦袋一片空白，沒想到在公立醫院當中，竟會遭受如此待遇，且因為對方是醫生，讓她根本不曉得該如何抵抗。

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沒想到，醫生接著得寸進尺，從大腿處一路往上按，以「妳的腿可能也需要推一下」的名義，伸手觸碰到她的私密處。

董女當時明確表達拒絕，要求對方不要按到私密處，但仍遭到對方蹂躪數分鐘，直到她苦苦哀求「放過我」，並且以要去上瑜珈課、時間上來不及為由，需要趕緊離開，醫生最終才罷手。

事後董女立即穿好衣服，並且報警處理、申請留下證據，豈料報案以後卻只有行政處分，而沒有以刑法立案，且醫生明明已經認罪，卻沒有做出相應的懲罰，拘留7天後還是正常到醫院上班，讓她整日以淚洗面，還被診斷出重度抑鬱症。

離譜的事件在網絡上曝光後，掀起了極大的討論，廣州市越秀區的衛生健康局也對此回應，該醫生已被辭退，目前案件仍在調查當中，會針對醫生是否有前科等情況具體釐清。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】