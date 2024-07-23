內地職場夠卷！周工時近49小時屢創高　專家：經濟發展過程難避免

內媒《經濟觀察報》23日報道，據官方發布最新統計數據顯示，6月內地勞工周平均工作時間（下稱「周平均工時」）為48.6小時，超過「6天8小時」工作制。



國家統計局發布的數據顯示，自2015年以來，內地企業就業人員周平均工時逐步增加，時至去年的49小時周平均工時為近20年新高。此外，內地勞工的工作時長增速也正在加快，數據揭露，統計2015年至2020年內地勞工周平均工時增幅為1.5小時，2020年至2023年，增幅成長為2小時。

若以每年52個工作周、8小時工作制來計算，相當於2020年至2023年間，個人工作時長增加了13天。

不少企业将违法超时加班美化为奋斗的形式，如2019年阿里巴巴前总裁马云形容996工作制是“福报”，便引起广大人民的声讨。（福建日报）

報道指出，近年來，內地職場「996工作制」、「狼性加班文化」日益引發社會關注，其爭議背後是勞工的工作時長不斷攀升。今年以來，這一趨勢並未得到緩解，甚至有進一步上揚的趨勢。國家統計局本月15日發布的數據顯示，6月周平均工時為48.6小時，為近6年同期次高，比2019年同期上漲2.9小時，超過「6天8小時」工作制。此外，今年1月、2月以及5月的周平均工時均為最近6年同期新高。

內地《勞動法》相關規定，勞工每日工作不超過8小時，平均每周工作時間不超過44小時。

事實上，國內勞動者超時工作的現象已長期存在，並且近年來這一情況並沒有得到緩解，反而呈現出不斷加劇的趨勢。一位就業專家對《經濟觀察網》表示，當前延長工作時間是一部分中低收入人群為數不多增加收入的機會。如果針對「996工作制」或加班時長出台嚴格的一刀切政策，且要求強制執行，必然會帶來一些負面影響，需要考慮到不同人群的差異性。

不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裏」、「流調裡最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。（視覺中國）

中國社會法學研究會副會長、曾參與過勞動法論證和起草工作的董保華表示，《勞動法》已經實施30年，但目前嚴格執行勞動法依然很難。考慮到國內當前所處的發展階段，也很難對加班行為進行強制性約束。短時間內，勞動時間增長的問題依然是個無解的難題，目前的國際競爭環境也不允許國內企業慢下來。

進一步比較「國際競爭環境」，依國際勞工組織（International Labour Organization）數據顯示，2022年在有統計數據的167個國家中，周平均工作44小時以上的國家共8個，分別是中國、不丹、阿聯酋、蒙古國、印度、汶萊、馬來西亞、伊朗和哥倫比亞。其中，僅不丹和阿聯酋周平均工作時長超過49小時。

與此同時，2022年經濟合作暨發展組織（OECD）成員國年均工作時間為1719小時，其中墨西哥最高為2226個小時，而2022年中國年均工時為2490.8個小時（國內計算方法為52周乘以2022年周平均工時），則為墨西哥的111.9%。

「996工作制」即是朝九晚九，每星期工作六天。（VCG）

儘管在加班現象增多過程中，官方也曾多次發聲。如最高法、人社部去年8月26日聯合公布第二批勞動人事爭議的十個典型案例時指出「996和007工作制都違法」。但董保華認為，周平均工時不斷上漲是一個國家經濟發展過程當中不可避免的現象。很多情況下，一個國家的經濟發展速度和勞動法執行之間存在負相關關係。因此，為了經濟的快速發展，政府需要在兩者之間做權衡，這時就會有大量的加班現象出現。

對於周平均工時逐年攀升趨勢，內地網民紛紛哀鴻「現在的職場越來越卷了」、「天下沒有白吃的午餐，但有免費的加班」，傾吐「領導們喜歡看你無償加班」，嘆息「打工人用更長的工作時間，才能維持原來的薪水」。