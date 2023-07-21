怕家人知道！內地失業男女擠滿星巴克　穿西裝拎電腦「假裝返工」

日前《三聯生活實驗室》發布「星巴克（Starbucks）幾乎被失業男女佔滿」的影片引發熱議。影片開頭就提到，以前到星巴克辦公是大城市白領的日常生活，但最近的星巴克擠滿的是「假裝上班的中年人」；過去他們聊創業項目，現在他們在工作日的固定時段出現，聊的卻是失業補償和怎麼續社保。



影片指出，星巴克被一群失業的中年人「佔領」，他們早上穿著襯衫、揹著上班用的黑書包、拎著電腦走進星巴克，享受全天候免費冷氣、假裝上班，到了晚上又若無其事收拾電腦，起身回家。

有些人是怕被家人發現自己失業，有些人是受不了因為長期失業，父母「關懷」的眼神，星巴克成為他們的避風港。

影片中更詳細描述去星巴克失業中年人的三個階段：一開始去的時候，還會點一杯30元人民幣的美式；後來因為要省錢，就開始研究便宜的團購買咖啡；最後第三階段，因為失業久了，什麼都不點了，更直接帶著保溫杯過去裝熱水。

在上海廣告公司工作時間長達6年的James是其中的一員，他被公司裁員後，比以前更愛喝星巴克，他表示，他覺得只有來星巴克喝咖啡，自己才像個白領，和那些談業務談生意的人，還是一類人。到星巴克喝咖啡成為這些中年失業男女「最後的體面」。

星巴克成為內地失業中年的避風港。（Getty Images）

35歲長沙的風哥失業三個月，他不喝咖啡，但只要面試完就去星巴克報到坐到傍晚才回家；風哥說，「回家不是空蕩蕩的沒有人，就是父母會用『那種眼神』看著你」，但在星巴克，他很自在。

《三聯生活實驗室》指出，內地中年失業者因市場預期的不確定性，就業形勢變得更加嚴峻，曾經在工作崗位上穩定就業的中年人，突然間失去工作，面臨著重新融入就業市場的艱難挑戰，而在這個競爭激烈、追求年輕化的時代，中年人想要再次找到理想工作變得更加困難。

「星巴克（Starbucks）幾乎被失業男女佔滿」現象已經引發內地輿論熱議。除了關注就業困境，亦有人批評失業男女在逃避現實，沒有積極面對失業問題；但更多人理解他們的心態，認為這是一種自我安慰和尋求社交的方式。

「星巴克（Starbucks）幾乎被失業男女佔滿」現象引發內地輿論熱議。（深圳之窗）

在星巴克緩解失業憂慮的也有年輕人

值得一提的是，亦有不少失業問題也出現在青年人身上。根據數據調查顯示，內地六月份青年失業率升至驚人的21.3%再創歷史新高。

部分內地青年會選擇到星巴克待上一整天，藉著咖啡香尋求一絲安慰和人際互動。