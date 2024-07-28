巴黎奧運｜福原愛高呼中國隊加油！日媒狠批：在日本失去立足之地

2024巴黎奧運盛大開幕，日本前乒乓球天后福原愛也在微博分享自己擔任奧運掌旗手的經驗，不過卻在最後標註「中國隊奧運加油」，完全沒提到自家日本隊，讓不少網民看了傻眼，日本媒體更直接評斷：「她在日本失去立足之地」。



根據《日刊GENDAI》報導，富士電視台過去在東京奧運期間，找來福原愛擔任乒乓球解說員，一度傳出福原愛想爭取巴黎奧運球評講解的工作，扭轉自己的負面形象。但本屆奧運富士電視台卻換上了昔日對手石川佳純，日媒評斷，「福原愛在日本失去立足之地」，將主戰場轉移到中國，而她也將擔任中國電視台的乒乓球解說員。

福原愛標註「中國隊奧運加油」卻完全未提自家日本隊。（IG@aifukuhara9113）

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石川佳純日前在IG分享擔任富士電視台巴黎奧運乒乓球解說員的喜悅：「這是我第一次挑戰擔任奧運解說員，我很緊張，但很開心也很光榮。」

石川佳純擔任富士電視台巴黎奧運乒乓球解說員。（IG@kasumi.ishikawa_official）

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本屆奧運中國隊的掌旗手，是由乒乓球好手馬龍擔任，26日福原愛在微博發文替他加油，「期待巴黎奧運開幕式～～馬龍旗手加油」，更分享自己的掌旗經驗，「記得08年北京奧運我當旗手的時候，一直想著走直路，緊張到生怕把大家帶跑偏了。」最後更是標註「中國隊奧運加油」。

有網民驚呼，「衣服選錯了，太接近膚色」。（截圖）

福原愛更拍攝影片向他打氣，「我最加油的是馬龍，我們是一批的，我從小就認識他，現在36歲的馬龍狀態是怎樣，我非常關注，相信馬龍可以打到60歲」，完全沒有提到自家日本隊。不過福原愛影片中一身膚色上衣，也意外掀起話題，有網民驚呼，「愛醬你…」、「衣服選錯了，太接近膚色」，也有網民留言酸，「這位選手已經不關注日本隊員了」。

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