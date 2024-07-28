巴黎奧運｜四川涼山15歲衝浪女孩楊思琪　母親：參賽已創造歷史

7月27日，巴黎奧運會衝浪項目在法屬波利尼西亞群島塔希提的提阿胡普展開。其中，15歲的中國四川涼山女孩楊思琪成為首位亮相奧運賽場的中國衝浪選手，完成中國衝浪的奧運首秀。



據巴黎奧運會官網介紹，2024年巴黎奧運會沖浪項目在塔希提的提阿胡普舉行，這里距離巴黎本土有1.5萬公里的距離，沖浪是本屆奧運會上唯一在法國海外領地舉行的項目，同時還是1956年墨爾本奧運會馬術項目在瑞典斯德哥爾摩舉行後，再次有奧運會比賽項目在舉辦城市以外的大洲舉行。來自全世界最頂尖的48名沖浪好手將在這里發起對領獎台的沖擊。

2020年東京奧運會是沖浪運動第一次登上奧運會的舞台，當時並沒有中國運動員獲得參賽資格。到了巴黎奧運會周期，在2024年世界沖浪運動會上，中國年僅15歲的小將楊思琪在女子短板覆活賽第六輪的比賽中，獲得小組第一，並且因此收穫奧運參賽資格，這是第一次有中國沖浪運動員登上奧運舞台；也是48名衝浪選手中，年齡最小的選手。

根據分組情況，15歲的楊思琪被分在第7組，同組的兩個對手分別是西班牙選手納迪亞·艾羅斯塔爾貝和新西蘭選手薩菲·維特。

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在7月28日淩晨進行的沖浪第一輪比賽中，楊思琪最終得到5.4分排名小組第三，而她同組的對手艾羅斯塔爾貝以13.83分的成績獲得第一，維特則以7.5分排在第二。根據沖浪比賽的規則，小組第一的選手將直接晉級第三輪，也就是八分之一決賽，而後兩名則將參加接下來的第二輪比賽，以爭取繼續前進的機會。

楊思琪的家人、朋友等也觀看了直播比賽，為她加油。楊思琪的第二輪比賽將於7月29日淩晨1點左右開始，她在第1組出戰，對手是來自秘魯的索爾·阿吉雷。

賽後，楊思琪的母親陳女士在接受內媒《紅星新聞》採訪時表示，她全程觀看了楊思琪的比賽，「今天的比賽，思琪的表現很棒，雖然她沒有能夠直接晉級，但是下一輪的比賽仍有機會，我們也很期待她的下一場比賽。 她能夠站上巴黎奧運會衝浪賽場就已經創造了歷史，不管她取得什麼名次，我們一家人都為她感到驕傲和自豪 。