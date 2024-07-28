「中國製造」08奧運背包獲外國記者大讚　網民求同款廠家起死回生

據此前報道，7月24日，一位西班牙記者背著2008年北京奧運會的背包出現在巴黎，他表示使用這個背包已有16年，並稱「這是史上最好的背包。」



有不少網友喊話北京奧運背包的生產商「祥興箱包」要求購同款，商家緊急開播，一夜漲粉15萬，銷售額超150萬（人民幣，下同）。



一位西班牙記者背著北京奧運會的背包出現在巴黎街頭。（網上圖片）

據內媒《紅星新聞》報道，26日上午，該款背包的生產廠商祥興箱包，在得知爆火後緊急開播，直播間在綫人數最高時有近萬人，直播間裏還放了北京奧運背包做展示。在主播一一介紹時，評論區的觀眾都在問「哪款是奧運背包同款」、「介紹下奧運同款」。

直播間觀衆詢問奧運背包。（網絡截圖）

商家展示此前車間空無一人。（影片截圖）

祥興箱包的職員表示，「半夜的時候發現奧運背包火了，26日早上火急火燎，很倉促地就上播了，目前（銷售額）應該是破百萬了。」直至今日（28日）中午，祥興箱包的直播間依舊火爆，約有7000人觀看。

祥興箱包直播間的主播亦感謝網民的關注和支持，表示「縫紉機踩到冒煙冒煙再冒煙，也要生產出來給大家。」而廠家此前也發布影片表示，企業本已面臨倒閉，但因此次事件受到關注，工廠如今又重新繁忙起來。

全網求購北京奧運會同款背包令廠家起死回生。（影片截圖）

有內媒發現，2008年北京奧運會的這款背包，不僅時隔16年出現在巴黎，亦曾在多個賽事現場現身，比如2010年南非世界盃、2016年里約奧運會、2022年卡塔爾世界盃等。

網民熱議：

「我昨天也去祥興箱包直播間了，真是火爆啊！」

「如何買到這款背包？」

「你永遠只能買到外觀，不想想當年是什麼背景生產出來的，現在再生產出來賣的幾率大嗎？」

「希望這個廠家保證質量，不要自毀長城。」

「這款包可以稱為背包界的奧運冠軍了。」

「不知不覺北京奧運會已經過去16年了。」

