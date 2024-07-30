誘姦未成年、官員當眾跪拜喚「爺」　吉林涉黑淫僧犯七宗罪判無期

據《澎湃新聞》報道，吉林省洮南市一名名叫魏剛的假僧人藉助佛教場所與同夥欺騙、詐騙群眾，誘姦14名女性包括3名未成年，甚至接受官員當眾跪拜。



近日，吉林省高等法院對魏剛等人犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、強奸罪等罪一案作出二審裁定：駁回魏剛等人上訴，維持無期徒刑原判。



魏剛一眾控制洮南市德安禅寺。（網絡資源圖）

白城市中院查明，魏剛利用封建迷信誘奸女性14人，其中3人在案發時未成年，年齡最小的被侵犯時還在上小學。

命中有劫需「雙修」方可破？ 淫僧誘姦3未成年

據被害人甲陳述，母親帶她到廟裡時遇見魏剛，魏剛稱其命中有劫，會遭遇車禍、四肢不全，讓她在廟裡住下日後告訴她破解之道。幾日後，魏剛將甲單獨帶入一間房間，並稱需與其「雙修」才可施法破解。甲表示要回家與母親商量，魏剛生氣稱，不可告知外人，讓她回去自己想想。幾日後，魏剛讓甲服下2顆膠囊，甲逐漸失去意識，等她醒來發現自己已被魏剛強姦。魏剛威脅其，若說出去她與她母親會命劫顯現立刻死去。

另外兩位案發時僅中一的被害女孩乙、僅上小六的被害女孩丙，都被魏剛採用同樣的方法強姦。

收市長為徒且當中跪拜 設局報復敵對官員

此外，魏剛還將洮南市原副市長蔡景晨、洮南市發改局原局長張文舉（均已落馬）等個別地方官員收為弟子，其中蔡景晨是魏剛「九大弟子」中的「六師兄」。這些地方官員當眾跪拜魏剛，稱其為「爺」，助紂為虐，社會影響極其惡劣。

魏剛還曾於2011年指使團夥打擊報復時任洮南市宗教局局長的王宏光。設局宴請王宏光後，勸其大量飲酒並開車回家，再安排人員在其酒駕時故意撞車造成交通事故。

洮南市原副市長蔡景晨。（網絡資源圖）

法會顯「神通」 蠱惑信眾喝洗澡水、聞襪子提升修行

據吉林省白城市中院審理查明，假僧人魏剛等人實際控制了洮南市德安禪寺、遼源市淨安寺、九華山羅漢墩禪寺、陝西眉縣水落寺、進林寺等，侵吞控制香火和捐贈善款。

不僅如此，魏剛一夥還借助佛教場所，在法會上表演「神通」，販賣所謂「法力加持」的法器、供養上師等，斂財1467萬元，僅其中一名被害人魏某某就被騙取1178萬元。更為卑劣的是，魏剛及其犯罪組織成員宣揚魏剛的洗澡水、襪子能夠提升修行，蠱惑信眾喝其洗澡水，聞其襪子。

犯七宗罪 數罪並罰法院二審維持無期徒刑判決

白城市中院判決，魏剛犯組織、領導黑社會性質組織罪等七罪，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其同夥劉某鑫等其他成員分別被判處有期徒刑17年至2年8個月不等。

判決後，魏剛等10人不服，提出上訴。吉林省高院作出的裁定書顯示，二審審理查明的事實與一審認定的事實一致，認定事實的相關證據均已在一審庭審中舉證、質證，並經二審查證核實，該院對一審判決所列證據予以確認。

吉林省高院認為，經查，魏剛以洮南市德安禪寺為依托，在骨幹成員謝軍德幫助、舉薦下，將劉某鑫等隨眾、弟子、護法網羅至其麾下，逐漸形成了以魏剛為首較穩定的犯罪組織，符合黑社會性質組織的組織特征。

該組織通過不斷神化魏剛，誘騙群眾高價搶購所謂魏剛「法力加持」的法器，到德安禪寺做法事、捐錢、捐物，供養魏剛，侵吞寺廟的香火收入和捐贈款，用攫取的巨額經濟利益投資興辦實體企業，購買房產、林地、耕地、車輛、基金、股票等資產不斷發展壯大組織。魏剛等人有組織地通過違法犯罪活動或其他手段獲取經濟利益，具有強大的經濟實力，符合黑社會性質組織的經濟特征。

該組織為樹立非法權威，通過有組織地實施詐騙、尋釁滋事、聚眾鬥毆、放火、聚眾沖擊國家機關、誣告陷害等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。該犯罪組織存續時間長，實施違法犯罪活動次數多，社會危害嚴重，符合黑社會性質組織的行為特征。

該組織以寺廟為依托，利用群眾的宗教信仰，有組織地實施違法犯罪活動，歷時十余年，涉及群眾範圍廣、規模大，社會危害性大，社會影響惡劣；魏剛及其組織成員通過宣揚親人、愛人是冤親債主，只有魏剛才是信眾的「法身父母」，神化魏剛，致使信眾拋棄家庭、放棄事業，脫離正常的人生軌道；魏剛以破「命劫」、修「雙運法」為名誘奸多名女性，其中三名被害人未成年，給被害人身心造成巨大傷害。魏剛等人的行為嚴重破壞當地經濟秩序和社會生活秩序，符合黑社會性質組織的危害性特征。

吉林省高院認為，魏剛組織、領導黑社會性質組織，以暴力、威脅等手段，有組織地實施違法犯罪活動，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，其行為構成組織、領導黑社會性質組織罪，不僅應對其直接參與實施的犯罪行為承擔刑事責任，依法還應當按照其組織、領導的黑社會性質組織所犯的全部犯罪行為承擔刑事責任。魏剛直接參與或組織、策劃指使組織成員實施放火，危害公共安全，其行為構成放火罪，系主犯；利用迷信誘奸女性，其行為構成強奸罪，其中3名被害人系未成年人，情節惡劣，依法應予嚴懲；夥同他人以非法占有為目的，騙取他人財物，其行為構成詐騙罪，數額特別巨大，系主犯；非法拘禁他人，其行為構成非法拘禁罪；誣告陷害他人，情節嚴重，其行為構成誣告陷害罪，系主犯；聚眾沖擊國家機關，致使國家機關工作無法進行，造成嚴重損失，其行為構成聚眾沖擊國家機關罪，系首要分子；聚眾持械鬥毆，其行為構成聚眾鬥毆罪，為首要分子，系未遂，可比照既遂犯減輕處罰；多次糾集他人尋釁滋事，嚴重破壞社會秩序，其行為構成尋釁滋事罪。依法對其數罪並罰。原審判決定罪準確，量刑適當；審判程序合法。裁定，駁回上訴，維持原判。