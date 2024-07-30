巴黎奧運．乒乓｜韓國男將原定20日後入伍　挫港隊及時獲銅牌免役

香港乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹在銅牌戰不敵韓國的林鐘勳/申裕斌，當中，林鐘勳獲勝後顯得相當激動，原來他原定20日後就要入伍，卻在最後一刻因這面銅牌改寫命運。



按韓國現行法規，男性一般最遲在27歲就要入伍，完成最少18個月的義務兵役，而運動員代表韓國在奧運取得獎牌、或亞運會金牌，便可免除完整的兵役，只需接受約3至5星期基本軍事訓練、及滿足一定時數的社會服務。韓國球星孫興慜便是憑2018年亞運會金牌免役。

杜凱琹和黃鎮廷在巴黎奧運混雙銅牌戰不敵韓國組合。（袁志浩攝）

韓國《朝鮮日報》透露，現年27歲的林鐘勳，原定8月19日便要入伍，他過往曾兩度出戰亞運會，希望衝擊金牌，惟在2018年雅加達亞運會獲得男子團體賽銀牌、去年杭州亞運則獲得團體及男雙銀牌，混雙獲銅牌，始終未能滿足免役條件，今屆奧運是他生涯第一次參賽，也是他免兵役的最後機會。

林鐘勳獲勝後相當激動。（路透社）

林鐘勳（右）激動振臂。（路透社）

距離林鐘勳入伍僅得20日，正好是乒乓混雙銅牌戰，遇上香港的黃鎮廷/杜凱琹，他與20歲拍檔申裕斌發揮出色，直落四局橫掃香港，獲得銅牌。獲勝一刻，林鐘勳振臂高呼、與申裕斌多番相擁、擺出雙人心心動作，還向看台上的韓國觀眾敬禮，顯得鬆一口氣。這面獎牌也是韓國乒乓12年來第一面奧運獎牌，而林鐘勳在「死線」前掙得獎牌免役，也獲大批韓國網民在論壇上道賀。