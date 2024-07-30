巴黎奧運直擊︱乒乓混雙失落銅牌　杜凱琹：跟頒獎台仍差一大步

杜凱琹與黃鎮廷合作混雙十年，贏過世錦賽、亞錦賽獎牌，偏偏連續兩屆衝擊奧運頒獎台無果。巴黎奧運混雙銅牌戰後，他倆情緒看來平穩，因自知實力跟前列仍差很遠，「看似差一步，其實是一大步。」

01體育記者 袁志浩 法國巴黎直擊



比賽只過了13分鐘，黃鎮廷與杜凱琹於混雙銅牌戰便落後至局數0：2，看台上的總教練李靜，雙手交叉放胸前，一臉不滿。他偶爾轉身跟余國樑討論，邊說邊轉手腕，像隔空向球手示範着「正確動作」。

看台上的李靜，表情似乎不太滿意。（袁志浩攝）

他剛好坐在韓國代表團前，對方隨每次得分站起來拍掌「示威」，明顯讓他不是味兒。第四局李靜面口「稍有起色」，因黃鎮廷與杜凱琹一度超前，這位教練掌聲愈來愈多、愈來愈響，甚至終於站起來大叫提場，然而兩人仍輸局數0：4，無緣銅牌。

「上屆前八，今屆前四，大家都知道有進步，我OK。」李靜賽後受訪，這次他沒有金句，而是認真地分析着，「對方準備好足、好有衝勁，我們不是打得差。可惜是（四強時輸了）跟銀牌擦身而過，若然膽量、出手在狠一點便可以」。

「黃杜配」銅牌戰不敵韓國組合，與獎牌僅差一步。（袁志浩攝）

港隊更在意的是四強對朝鮮一仗，即使已發揮超水準仍落敗。「這就是實力的差距，看似是差一步，其實是差一大步。」杜凱琹說。黃鎮廷補充：「呢一步，就係有牌或無牌的分別。」

如何收窄差距？李靜稱要跟球手坐下來討論，讓對方接受、改變，但球手往往是任性的，大家在想法上有碰撞。勝在兩人已慢慢變得平穩——跟上屆東京奧運被淘汰後相比，情緒不如當時波動，黃鎮廷離場仍會向觀眾席上的球迷揮手，杜凱琹則只是走到混合採訪區、被問到往事才眼泛淚光。

杜凱琹受訪時眼泛淚光。（袁志浩攝）

「廷哥主要負責發動進攻、得分，但他是直拍，這個年紀體能消耗很大，不容易。」杜凱琹學懂體諒，她認為憑兩位右手球手打入奧運前四，已經很難得。黃鎮廷亦看得出彼此成長，「之前大賽前她都要發洩，今次有進步，控制得自己好好。」

他倆合作十年，在兩屆奧運與獎牌失諸交臂，下屆還會看到其身影嗎？

現場有不少香港支持者。（袁志浩攝）

杜凱琹說：「會努力，後輩很有潛質，四年後是否我們參賽，也不肯定。」

李靜給大家定心丸：「會繼續，他們是香港第一，要以老帶新，做返承傳。多打幾年無問題，但我更期望新一代挑戰他們。」