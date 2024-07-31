巴黎奧運乒乓女單「嫲孫戰」今日舉行　61歲倪夏蓮鬥23歲孫穎莎

由61歲倪夏蓮對23歲孫穎莎的乒乓女單「嫲孫戰」預計於香港時間7月31日下午5時舉行。



【31/07 17:00】乒乓球女單三十二強：倪夏蓮vs孫穎莎

在女單次圈，孫穎莎將面對盧森堡61歲老將倪夏蓮。談到這場比賽，孫穎莎說：「能夠在奧運賽場跟倪阿姨交手，我覺得非常開心。倪阿姨是我們年輕一代學習的榜樣，她身上體現了體育精神，我會全力以赴準備，也會享受這場比賽。」

孫穎莎將會在下圈女單鬥倪夏蓮。（路透社）

在女單首圈，頭號種子的孫穎莎以11：3、11：6、11：6及11：5直落四局淘汰巴西球手高橋茱莉亞；至於倪夏蓮就以局數4：2力克土耳其的艾甸嘉耶（Sibel Altınkaya），創下奧運乒乓球最年長球手贏波紀錄。

61歲的倪夏蓮第六度參加奧運。（新華社）

倪夏蓮1963年生於上海，曾代表中國隊在1983年世錦賽中獲得女團冠軍，並與郭躍華拍檔贏得混雙冠軍。後來，她前往歐洲，由90年代起代表盧森堡隊參賽，曾3次獲得歐錦賽女單冠軍。她在2000年以37歲之齡首次代表參加奧運，打入十六強，至今屆第六度參賽，堅持不懈。陪伴倪夏蓮出戰奧運的有丈夫兼教練丹尼爾臣（Tommy Danielsson）。