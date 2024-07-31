巴黎奧運｜祖父為空軍神人母為貴族！中國馬術選手華天家世超顯赫

中國巴黎奧運馬術選手華天因其顯赫的家世背景引發熱議，網友們紛紛稱其為「超會投胎」。華天的爺爺打過二戰，是中國空軍神人，父親在中國經營航空公司，母親則來自英國貴族家庭，1957年電影《桂河大橋》的男主角更用其外公當原型開拍，這樣的家庭背景讓不少網友感到驚訝。一位網民甚至表示：「根正苗紅，是真正的豪門公子。」



華山年幼時的照片。（Instagram / ＠alexhuatian）

今年34歲的華天出生於英國倫敦，是一名中英混血兒。他曾就讀於英國著名的伊頓公學，2006年放棄英國國籍，並於2008年獲得北京奧運的參賽資格，成為中國奧運史上首位正式在國際馬術總會註冊的中國馬術三項賽騎手。近期，有網友在PPT上以「中國馬術選手華天算很會投胎嗎？」為題發文，揭露了華天的顯赫家世。

華山與他家人的全家福。（Instagram / ＠alexhuatian）

據網民介紹，華天的爺爺「華龍毅」是中共空軍第一期飛行員，曾參加過二戰、國共內戰和韓戰，是中國空戰史上首位獲得特等功的人，並被毛澤東授予「孤膽英雄」的稱號。

華天的父親在中國開了一家航空公司，而母親羅山（Sarah Noble）則來自英國貴族諾貝爾家族。諾貝爾家族是16世紀國王亨利八世第三任王妃珍·西摩母家的後代，是英國歷史最悠久的貴族世家之一。此外，華天的外公也是二戰老兵，還是1957年電影《桂河大橋》中男主人翁的原型。

母親羅山來自英國貴族諾貝爾家族。諾貝爾家族是16世紀國王亨利八世第三任王妃珍·西摩母家的後代，是英國歷史最悠久的貴族世家之一。（Instagram / ＠alexhuatian）

網民們看完華天的經歷後，紛紛讚嘆：

．「根正苗紅，以對岸標準是真正的豪門公子」

．「龍傲天的背景」

．「伊頓公學+馬術，這非富即貴啊，很會投胎」

．「能學馬術的家裡都很雄厚，不用只看他」

．「能讀伊頓公學，族譜就是頂呱呱的了」

．「沒看過普通人玩馬術的」

．「紅三代+富三代」



更多華天參加巴黎奧運英姿：（按圖了解）

中國馬術選手華天家世顯赫。（路透社）

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