內地今年入汛來已發生25次編號洪水　創近26年之最

今年中國氣候異常，強降雨次數多且持續時間長，導致江河洪水來得早、發展迅速。統計自入汛以來，包含珠江、長江、太湖、淮河、黃河、松遼等流域的大江大河已經發生了25次編號洪水，這是自1998年有紀錄以來的最高次數，防汛形勢極為嚴峻。



水利部微信公眾號「中國水利」7月31日發布消息，指出當前內地仍處於「七下八上」防汛關鍵期，水利部將始終繃緊防汛抗洪這根弦，樹牢底線思維、極限思維，牢牢把握工作主動權，全力保障人民群眾生命財產安全。

甘肅7月底出現從1961年來的最強區域暴雨，導致周邊7市州超過19萬人受災。（央視新聞截圖）

文章強調，習近平總書記對此高度重視，於7月25日主持中共中央政治局常委會會議，專題研究部署防汛抗洪救災工作。水利部深入貫徹落實習近平總書記的重要指示精神和中央政治局常委會會議精神，積極應對洪水威脅。國家防總副總指揮、水利部部長李國英迅速傳達學習並部署貫徹措施，強調「人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊」的防汛目標。

在應對洪水方面，水利部提前部署，主動應對。重點針對水庫安全度汛、山洪災害防禦、蓄滯洪區建設管理等工作進行專題部署，並進行洪水防禦薄弱環節的全面分析和隱患排查。此外，水利部加強監測預報，形成氣象衛星、測雨雷達等多種技術手段相結合的雨水情監測預報體系，並加強與中國氣象局的合作，發布山洪災害氣象預警81次。

同時，水利部持續進行滾動會商，針對各地防汛工作的重點問題進行指導。李國英部長親自前往珠江、長江等地進行防汛一線指揮，強化流域水工程的統一聯合調度。入汛以來，全國4669座大中型水庫投入調度運用，共攔蓄洪水993億立方米，有效減少了城鎮和耕地的淹沒。

此外，水利部迅速應對突發災害，如陝西商洛高速公路橋梁垮塌、四川漢源暴雨泥石流等，並派出工作組和專家組趕赴現場協助處理。

目前，中國仍處於防汛關鍵期，水利部強調將繼續嚴格防汛抗洪工作，確保人民群眾的生命財產安全。