四川一攝影比賽獲獎作品疑由AI合成 賽事組委會宣布取消獲獎資格
撰文：林芷瑩
出版：更新：
四川省攝影家協會網季賽「尋覓『綠色』」的獲獎名單中，三等獎獲獎作品《層巒疊嶂》疑由AI合成。7月30日，賽事組委會回應稱，經調查研究，決定取消該名作者的獲獎資格。
四川省攝影家協會官方微信公眾號介紹，該協會網季賽「尋覓『綠色』」自今年4月23日征稿以來，至6月30日截稿，共收到逾5000件攝影作品。經專家評審，本次季賽共評選出獲獎作品76名，其中一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名、優秀獎10名、入圍獎60名。
《封面新聞》報道，受到爭議的獲獎作品《層巒疊嶂》，排在三等獎第3張。有網民表示，《層巒疊嶂》明顯是AI生成的作品，直言「一眼AI」。另有參賽者稱，《層巒疊嶂》畫面太工整，確實有AI的嫌疑，最可靠的驗證方法是請作者提供原始圖片。
中國攝影家協會會員、四川省攝影家協會網季賽部主任李學樸稱，在前期評獎時，光靠肉眼是看不出作品是否由AI生成。主辦方已聯繫該名作者，並要求他提供原始素材，若能證明是有原始拍攝記錄，肯定會還作者一個清白，否則會按規定取消其獲獎資格並通報，「AI在我們的參賽規則裏面，是明確不被允許的」。
李學樸介紹，本次比賽沒有獎金，一等獎的獎品只是攝影包，主要是攝影愛好者參賽，根據多輪篩選，依據主題、構圖、技巧等多方面，從5000多張攝影作品中，選出76張入圍作品，「我們之前也沒想到會有這個風波」。
利用AI日產7000條謠言 虛構西安爆炸案主嫌遭警方跨省逮捕華為Huawei P70手機AI改圖功能竟能「一鍵脫衣」 實測結果驚人全國首宗「AI聲音侵權案」一審宣判 配音師獲賠25萬AI換臉｜Deepfake扮上司騙走港公司2億 專家教「手按這裏」破解被賦予｢數字生命｣的逝去女兒、已故父親 AI｢復活｣正重塑人類倫理