江蘇無人機試飛墜毀　起火冒煙未有人員傷亡

網傳江蘇無錫宜興市丁蜀鎮有飛機墜毀，機場範圍有濃煙冒出。8月4日，墜機點所在村的村幹部介紹，墜落的是一架大型無人機，沒有人員傷亡。官方人士稱，無人機是油電混合動力，因此墜機後有濃煙冒出。



《極目新聞》報道，一條鄉間小路的盡頭有濃煙升起。目擊者介紹，該條小路正好通往機場，有飛機墜落後冒煙。

事發於丁蜀鎮的丁蜀通用機場附近。該鎮浦南村的幹部介紹，墜落的是一架大型無人機，未造成人員傷亡。轄區大浦派出所工作人員表示，接報後立即派遣民警前往現場處置。

江蘇無錫宜興市丁蜀鎮有無人機墜毀。（極目新聞）

丁蜀鎮一名副鎮長介紹，事發於8月2日下午5時許，無人機為機場內一家企業的試驗機，飛機在試飛中意外發生墜落事故，因為是油電混合動力，飛機墜落後有濃煙冒出。

副鎮長稱，無人機在試驗飛行前已做好應急預案，因此墜機後，工作人員利用滅火器，僅十幾分鐘就處置完畢。由於試飛的航線提前避開居民可能的活動區域，事故未造成人員傷亡，相關公司正調查事故原因。