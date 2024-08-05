奧運羽球男雙｜中華台北擊敗中國隊奪金　場館加強安檢禁台灣標語

巴黎奧運羽毛球男雙決賽上演「海峽大戰」，中華台北「麟洋配」（李洋、王齊麟）成功衛冕金牌， 以局數２：１擊敗國家隊的梁偉鏗與王昶。今次賽事疑因敏感，央視一度取消轉播。據指賽場同日亦加強安檢， 任何與「台灣」字樣有關的英文標語都會被沒收。



賽事在香港時間周日（4日）晚上舉行，李洋、王齊麟以21：17先嬴首局，第二局以18：21失利，但在決勝局以21：19勝出，為台灣代表團奪得本屆首金。

據指出，日前有台灣球迷在巴黎觀賽時，因持有「台灣加油」的標語，遭大陸觀眾撕毀。為免同類事件重演，場館安檢4日趨向嚴格，任何和台灣有關的英文諧音看板都會被沒收。

台灣球迷昨日按規定只持中華奧會的會旗，和高舉五星旗的大陸球迷壁壘分明，但每當「麟洋配」有得分時，台灣球迷仍會大喊「台灣加油」、「Team Taiwan」的口號。

另外，央視原本在體育頻道（CCTV-5）的節目表中安排了此場比賽的轉播，但後來突然取消。疑由於球迷激烈不滿，央視後來轉軚改在奧林匹克頻道（CCTV-16）播出。

此前，體育評論員孫寧智透露，咪咕視頻由於「敏感原因無訊號」，所以不會轉播羽毛球男雙決賽。