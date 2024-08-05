巴黎奧運羽毛球｜麟洋配排除萬難創歷史　五環的完美結局

中華台北男雙組合李洋／王齊麟創下歷史，成為史上首隊衛冕奧運的男雙組合，決賽激戰三局力克中國隊的王昶／梁偉鏗，亦是中華台北巴黎奧運的首面金牌。

「麟洋配」在東京奧運奪金，其後三年卻陷入低潮期，兩屆奧運會之間僅奪一冠，這對台灣組合今屆以非種子身份參賽，小組更有4個對手，但麟洋配排除萬難奪冠，創下歷史。



麟洋配在東京奧運創造歷史，奪得中華台北史上首面羽毛球金牌。（資料圖片／Getty Images）

「今年連四強賽都沒闖進過，沒想到能再次站上奧運決賽場。」李洋早前打入決賽後發文，坦言沒有想像過在巴黎奧運再度打入決賽。

中華台北「麟洋配」在2018年開始合作，東京奧運打出驚喜，贏得台灣史上首面奧運羽毛球金牌。這對台灣組合在東奧後狀態有所回落，兩屆奧運之間僅在2023年7月贏得日本公開賽冠軍，他們曾表示在精神層面遇上樽頸。

來到2024年，麟洋配連四強亦沒有打入過，世界排名跌出前十，更被另一對台灣組合超越，幸好他們依然獲得奧運資格。

（路透社）

麟洋配最後一舞困難重重

奧運男雙原本有16個參賽資格，偏偏世界羽聯計分錯誤，計少了法國組合高域（Lucas Corvee）與拉巴爾（Ronan Labar），結果男雙有17支隊伍角逐，換言之其中一組將有5隊爭奪兩個出線席位，正是麟洋配被抽中的D組，與丹麥﹑中國﹑日本及美國組合同組。

王齊麟曾經在社交網站發文批評世界羽聯：「積分分數算錯關我屁事？」並指BWF自己出錯卻要運動員承擔。

李洋早在巴黎奧運前表明，今屆將會是最後一屆奧運會，即使經歷3年低潮﹑抽籤的小風波等，他都樂天面對，全力以赴準備生涯最後一舞。

麟洋配力爭衛冕之路並不易走。（Getty Images）

麟洋配的衛冕之路困難重重，小組賽分別擊敗日本及美國組合，與丹麥及中國組合則激戰三局，以小組首名晉級，在8強輕取泰國組合，4強反勝世界第二的丹麥組合，殺入決賽。

麟洋配上屆東京奧運正是擊敗中國組合奪金，今屆同樣遇上中國隊，與王昶／梁偉鏗爭冠，雙方激戰三局，結果中國隊打落網，李洋／王齊麟創造歷史，成為史上首對衛冕男雙的拍檔，亦贏得中華台北今屆首面金牌。

相隔3年，麟洋奪冠後應聲倒地一幕再上演，王齊麟拋起球拍，竟然在倒地後照樣接着。事先聲明是最後一舞的李洋，生涯完美落幕，他親吻地上的奧運標誌。李洋其後發文，直至將金牌送給台灣的人民。

李洋／王齊麟。（路透社）

李洋親吻地上的奧運標誌。（Getty Images）