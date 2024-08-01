巴黎奧運羽毛球｜今晚7時起直播　中國男雙撼印尼　李詩灃爭晉級

撰文：威廉神
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巴黎奧運羽毛球香港時間今（1日）晚7時起，將上演多場男單及男雙比賽。在晚上7時的首輪，先有3場男雙八強的比賽。之後，羽毛球場會舉行男單十六強的賽事。各位喜歡羽毛球的觀眾，不可錯過今晚的直播。

中國男單球手李詩灃。（Getty Images）

01/08羽毛球直播賽程

19:00　男雙八強　梁偉鏗/王昶（中國）vs 艾費恩/艾迪安圖（印尼）

不早於21:20　男單十六強　李詩灃（中國） vs 駱建佑（新加坡）

中國男雙組合梁偉鏗/王昶。（Getty Images）

今晚的羽毛球男雙八強有中國隊的梁偉鏗/王昶，他們在A組全勝首名晉級八強，今場會遇上印尼組合艾費恩（Fajar Alfian）/艾迪安圖（Muhammad Rian Ardianto）。梁偉鏗/王昶目前世界排名第一，至於印尼的對手則排名第七位。

男單十六強方面，中國隊的李詩灃會在尾場對新加坡的駱建佑，兩人在分組賽都未受考驗，皆是兩戰全勝、不失一局以首名入淘汰賽。李詩灃是杭州亞運金牌得主，目前世界排名第六位，而駱建佑則排12位。

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