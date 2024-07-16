巴黎奧運｜羽毛球男雙臨時變17隊角逐　衛冕組合陷死亡之組極無奈

撰文：趙子晉
出版：更新：

因為世界羽聯（BWF）的計分失誤，今屆巴黎奧運將有17對男雙組合參賽，同樣是分成4個小組，換言之其中一組有5隊。奧運男雙的抽籤在昨日（15日）進行，衛冕的中華台北組合李洋／王齊麟被抽入「死亡之組」，更在社交網站公開批評BWF。

巴黎奧運｜羽毛球賽程時間表　港隊分組名單出爐　鄧謝配鬥老對手

巴黎奧運羽毛球分組賽抽籤在上周五完成，獨欠男子雙打，事關世界羽聯抽籤前計少了高域（Lucas Corvee）與拉巴爾（Ronan Labar）的組合，最終把這對法國組合同樣納入名單中，一共17對男雙角逐奧運。

男子雙打由原本的「16+1」，賽制不變，依然分成4組，即是其中一組有5對組合，同樣爭奪小組前兩名的出線資格。

巴黎奧運男子雙打分組名單

A組：梁偉鏗／王昶（中國）﹑謝定峰／蘇偉譯（馬來西亞）﹑雲迪／寧爾（英國）﹑董星宇／矢倉尼爾（加拿大）
B組：姜敏赫／徐承宰（韓國）﹑宗國／傑丁努蓬（泰國）﹑C.波波夫／T.J.波波夫（法國）﹑卡奧／文迪克（捷克）
C組：蘭基里迪／舒爾迪（印度）﹑艾費恩／艾迪安（印尼）﹑林斯富斯／施度（德國）﹑高域／拉巴爾（法國）
D組：艾斯特普／拉斯慕臣（丹麥）﹑保木卓朗／小林優吾（日本）﹑劉雨辰／歐烜屹（中國）﹑李洋／王齊麟（中華台北）﹑邱愷翔／Joshua Yuan（美國）

世界羽聯周一進行羽毛球男雙的分組抽籤。（影片截圖）

男雙D組成為唯一的五隊小組，有種子組合﹑丹麥的艾斯特普／拉斯慕臣（世界排名第2），東京奧運金牌組合李洋／王齊麟﹑中國組合劉雨辰／歐烜屹（世界排名第9）﹑日本組合保木卓朗／小林優吾（世界排名第7）及美國組合同處D組，同時比其他小組多打一場。

根據現時世界排名，D組5對組合中，其中3對是世界前十，還有爭取衛冕的台灣組合﹑世界排名第11的「麟洋配」，D組無疑是「死亡之組」，必有一番龍爭虎鬥。

世界排名第二的丹麥組合，將與中﹑日﹑台﹑美組合同組爭出線。（資料圖片／Getty Images）

台灣組合陷死亡之組極無奈：改變不了什麼

當男雙抽籤宣布延期後，王齊麟在社交網站發文，公開批評世界羽聯，「積分分數算錯關我屁事？」，並指BWF自己出錯卻要運動員承擔。當抽籤結果出爐後，王齊麟再度發文，表示大家預計他鬧爆BWF，他澄清當初發文的原因，即使是奧運這個大賽都會因為錯誤而改變參賽隊數，並無奈地說：「結果出來了也改變不了什麼。」如今只好奮戰就是了，但他依然覺得這種錯誤很荒謬。

李洋則樂天面對改變，「可能老天爺知道我快退役了，想讓我多打一點吧！既來之則安之，我們就全力以赴去接受挑戰，想想也是蠻特別的，奧運有史以來的不同就是讓我們遇到了。」

巴黎奧運2024香港隊名單　免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程　江旻憓7.27登場　張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

今屆奧運爭衛冕的「麟洋配」，王齊麟（右）發文指BWF做事草率。（資料圖片／Getty Images）
中國羽毛球新星張志杰猝逝　香港31年前曾有類似事件但結局大不同羽毛球｜世界羽聯聲明遭批評推卸責任　張志杰姐姐：追究到底羽毛球｜中國隊員奪冠攜張志杰球衣登頒獎台　感人致敬逝世小將中國羽毛球新星張志杰猝逝　網民比較上屆歐國盃艾歷臣急救過程中國羽毛球小將猝死引爭議　印尼羽總解釋事件：一切按規定及指引國羽17歲張志杰比賽突倒地抽搐猝死　專家狠批：錯過3個救命環節羽毛球｜17歲中國羽毛球小將張志杰猝死　賽會急救過程遭炮轟巴黎奧運｜BTS Jin、亨利任火炬手　法國國慶日聖火傳遍巴黎名勝巴黎奧運｜趙顯臻提早兩周赴歐洲　比利時訓練營最後備戰巴黎奧運｜何詩蓓100自列頭號種子　瑞典名將突回歸爭牌再添對手巴黎奧運｜716人中國代表團成立　乒乓馬龍舉重侯志慧佔重要位置巴黎奧運｜乒乓球必看三大焦點　他們打的不只是比賽，更是人生巴黎奧運｜康文署7.27起18區體育館設活力奧運觀賞站　附詳細名單
羽毛球
巴黎奧運
巴黎奧運
奧運
中外戰況