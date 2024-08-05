陳夢奪冠黃曉明狂發100個紅包慶祝！網民羨慕：我也想入群

在巴黎奧運會女單決賽中，中國老將陳夢出乎意料地擊敗了眾人看好的孫穎莎，贏得了女單金牌，成為國乒隊史第三位奧運女單雙冠王。比賽過程中，陳夢表現出色，僅用六局便結束了比賽，儘管現場球迷多數支持孫穎莎，甚至給陳夢喝倒彩，但這並未影響她的出色發揮。



賽後，陳夢的家人對她的勝利感到非常激動和自豪。陳夢的父親表示：「非常開心！特別開心！為女兒自豪！」92歲的姥姥也露出燦爛的笑容，為孫女的成就感到驕傲。

然而，最引人注目的是陳夢的表哥黃曉明的慶祝行動。黃曉明在社交媒體上連發20個「啊」字，以表達內心的激動和喜悅，並感謝兩位運動員的精彩比賽。他還特別為陳夢的勝利感到高興，並在微信群中發出了100個紅包來慶祝這一時刻。

黃曉明開心地說：「我妹妹（應為表妹）拿了冠軍，祝賀我的人比我得影帝還多。」據悉，黃曉明的紅包數額相當可觀，展現了他的慷慨和對表妹的支持。這一舉動迅速引起了網民的熱議，許多人表示羨慕，甚至有網民戲稱：「有個奧運冠軍家屬，真是出息了」、「我也想有一個這樣的親戚」。還有網民幽默地問道：「怎樣才能進入曉明哥的群，不為紅包，就單純想祝賀一下！」

陳夢的奪冠與黃曉明的慶祝方式成為了當日的熱點話題，引發了廣泛的關注和討論。