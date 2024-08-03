巴黎奧運｜陳夢衛冕女單成就並肩鄧亞萍　表哥黃曉明：恭喜夢夢

巴黎奧運乒乓球女單決賽，陳夢以4：2擊敗另一位中國球手孫穎莎，成為繼鄧亞萍及張怡寧後，第三位衛冕奧運女單金牌的球手。決賽完場不久，陳夢的明星表哥黃曉明即在微博道賀。



黃曉明在微博寫：「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊太激動了！感謝兩位運動員帶給我們這麼精彩的比賽！看得我都要喘不過氣！姑娘們都是好樣的！恭喜夢夢！你做到了！你扛住了所有壓力再一次用實力證明了自己！你永遠是我們的驕傲！所有的努力和汗水都是值得的！接下來的比賽繼續加油！」

30歲陳夢及46歲的黃曉明，一個打乒乓，一個在娛樂圈，好像是八竿子打不着的關係。其實兩人是表兄妹。兩人的親戚關係不是什麼秘密，幾年前陳夢已經說過：「我在一些比賽中有好表現，但每次都只會說我是黃曉明表妹。後來我慢慢取得一些冠軍後，這樣說的人就少了，提到我時會說是陳夢。」

陳夢曾稱表哥黃曉明是自己偶像之一，然而自己不喜歡被稱爲「黃曉明表妹」。這是兩人過去的合照。（微博）

在3年前東京奧運，陳夢首度女單封后，變成家傳戶曉的奧運明星。當時黃曉明亦有分享觀看比賽的照片，支持表妹陳夢，他更跟網友開玩笑表示：「終究是我高攀了。」兩年前，陳夢參加乒乓團體世錦賽，黃曉明也分享在電視前觀賽的照片。

黃曉明東京奧運期間用手機觀看直播，見證陳夢奪得奧運金牌。（微博照片）