巴黎奧運｜全紅嬋再施「水花消失術」　科學理論解釋中國跳水秘技

17歲中國跳水明星全紅嬋，繼3年前在東京奧運一鳴驚人，今屆巴黎奧運再上場，表現依然令世人驚艷，女子10米高台決賽甫上陣，第一跳已獲全部7位裁判給出完美的10分，她最為人稱道的是入水零水花的「水花消失術」。

跳水運動控制水花向來是中國強項，到底為何只有中國隊才掌握得到「水花消失術」，它又是如何練成的？



全紅嬋女子10米高台決賽甫上陣，第一跳已獲全部7位裁判給出完美的10分。（路透社）

令水花消失的必要條件

要做到零水花，先要有必要條件，就是運動員的身體入水角度。優秀的選手能夠在入水前，較早地完整完成指定難度動作，讓身體有足夠時間拉直，以垂直角度入水，是最基本的物理學原理。

中國選手由於實力較強，他們在空中轉體和翻騰速度較高，因此亦能在較短時間內完成動作，有充裕時間打開身體入水，創造最佳入水角度，並為壓水花做好準備。

壓水花技巧之科學理論

我們平時看跳水運動，只看到空中動作，其實入水後運動員仍要花功夫。跳水運動員做到以垂直角度入水，在入水一刻，還是要盡量以手部技術減少水花。

北京航空航天大學物理教授金碩曾在受訪時曾這麼解釋：「如果我們以這種平掌的方向，去壓水花的動作，水受到的壓力，實際上是豎直向下的，水只能從這個方向排開和這個方向被擠開，相對而言水往這個方向，水平方向釋放得更多，所以這個時候水花也就更小了。」

科學理論能夠解釋，壓水花的奧妙對一般人而言卻實在艱深難明。無論是中國還是任何國家選手，能做到「水花消失術」還是要靠每天苦練，沒有捷徑。