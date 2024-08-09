微博、抖音清理奧運「飯圈」激進言論　刪數萬貼文、封禁800帳號

隨著巴黎奧運的舉行，內地的「飯圈文化」再次引發社會關注，尤其是在體育領域的擴散，引發了官方的強烈反應。公安機關表態，將與相關部門聯手，依法嚴厲打擊因「飯圈文化」而產生的網絡亂象。這一表態引發了社會各界的關注，內地多個主要社交媒體平台也隨即展開大規模清理行動，目標是那些充滿激進、詆毀言論的貼文。



「飯圈文化」原本是指粉絲群體中對偶像的狂熱支持行為，但隨著近年來這一現象的擴展，它已逐漸滲透到體育界。在今年的巴黎奧運期間，這一現象尤為突出。特別是在桌球女單決賽後，大批網民一面倒地支持選手孫穎莎，並對她的對手、挑戰衛冕的選手陳夢展開了激烈的網絡攻擊。

陳夢贏得巴黎奧運女單金牌，衛冕成功。（新華社）

這些激進言論迅速引起了社會廣泛關注，不僅對賽事的公平性造成了負面影響，也對運動員個人的心理健康帶來了壓力。陳夢在比賽後回應稱，她希望球迷們能理性面對比賽結果，將更多注意力放在運動員的拼搏精神上，而不是簡單地追逐勝負。她強調，運動場上總有輸贏，球迷應該以更理性的態度對待。

為了遏制這一不良風氣，內地多個主要社交媒體平台迅速展開清理行動。據初步統計，微博、抖音、今日頭條等平台共刪除數萬條涉及「飯圈文化」的激進貼文，並封禁了800多個涉嫌煽動對立、傳播負面信息的帳號。這一行動展現了平台對於維護網絡秩序的決心，並且也是對公安機關表態的積極回應。

此外，公安機關也對部分涉嫌違法犯罪行為的網民進行了調查和處理。根據內媒報道，一名29歲的賀姓女子因在網絡上發表詆毀運動員和教練員的言論，被北京公安機關抓捕並刑事拘留。此案的進展再次強調了官方對「飯圈文化」帶來的社會問題的零容忍態度。

此外，官媒《人民日報》也對此現象進行了嚴厲批評。人民網發表評論文章，警告「飯圈文化」外溢的危害，呼籲球迷在支持偶像或運動員時保持理性和克制。評論指出，「愛無需理由，卻需要克制」，警示球迷不要因一時的情感失控而對社會秩序造成損害。

被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

這次清理行動和官方表態，不僅是對「飯圈文化」在體育領域擴散的強力回應，也體現了官方維護網絡空間秩序的決心。在奧運賽事的背後，這場針對「飯圈文化」的整頓行動，無疑將對內地的網絡環境帶來深遠影響。