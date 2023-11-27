中國奧委會：堅決抵制「飯圈」亂象　警惕利益鏈條上的亂舞者

內地的「飯圈」亂象頻生，除了演員歌手，近年來運動員亦獲大批支持者追捧，但有不少運動員因此受到滋擾。

11月27日，中國奧委會發表文章稱，「飯圈」亂象向體育領域蔓延和滲透的現象近來一再上演，提醒大家要警惕在「飯圈」當中披着粉絲外衣的利益鏈條上的亂舞者。



文章稱，上周在深圳舉行的中國羽毛球大師賽期間，日本女雙運動員志田千陽在賽後回酒店途中遭遇所謂粉絲的瘋狂跟拍以及非理性親密接觸。無獨有偶，在上周的全國跳水錦標賽期間，全紅嬋獲女子單人10米台亞軍，但個別粉絲怒斥裁判打出低分。

運動員遭粉絲跟拍並非個別事件。前不久，國乒運動員王楚欽在機場被跟拍後怒斥「粉絲」，事後他明確表達抵制「代拍」和長時間跟拍等行為的強烈意願。中國女籃球員楊舒予也曾明確表示：「不要接機，不喜歡，球場見，謝謝」。

文章稱，這種「低級粉」看似是出於對偶像的熱愛，一時衝動做出危害正常賽事秩序及公序良俗、危害體育精神及社會公德的非理性舉動，但實際上，這其中不乏披着粉絲外衣的利益鏈條上的亂舞者，他們在利益面前向來極其理智和清醒。

文章指出，「飯圈」亂象只不過是個表象，如果沒有形形色色的利益驅動，這樣的非理性衝動肯定長久不了。公開、公平、公正以及道德、風格、乾淨等等，是體育領域的關鍵詞和鮮明特徵。中國奧委會曾專門發布聲明，號召社會各界尊重運動員個人權益，理性追星，避免不當言行，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延。

文章又指，讓運動員安心、專心聚焦本職工作，從而更好發揮體育榜樣的力量，鼓舞和激勵愈來愈多的體育愛好者長期持續地關注體育、參與體育，是中國奧委會始終不變的努力方向；同時對於那些渾水摸魚、利益驅動的「飯圈」亂象，也要保持足夠的警惕和警醒，切莫上當，不要被這種亂象帶了節奏、壞了大局。