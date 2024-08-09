潘展樂摘金！爺爺家掛六條巨型橫幅　大批遊客駕車數十公里來打卡

8月7日，內媒記者直擊，浙江溫州永嘉縣橋下鎮前山頭村潘展樂爺爺家、祖屋所在地掛滿了六條巨型橫幅，整個村也掛滿了慶祝潘展樂奧運奪金的橫幅。從溫州市區到前山頭村約40公里路程，駕車前往需1個小時。



不少溫州市市民也慕名駕車數十公里到村裡打卡。潘展樂的爺爺潘先生介紹，「這些天到村裡打卡的人絡繹不絕」。



內媒記者在前山頭村看到，村口和進村的牌樓上，分別掛有兩條橫幅。其中，村口的橫幅上寫著：「熱烈慶祝潘展樂打破世界紀錄，勇奪奧運冠軍」。牌樓上的橫幅則寫著：「感謝你，用冠軍的榮譽照亮我們的家鄉」。

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駕車沿著村道繼續前行，每隔一段距離都能看到慶祝潘展樂奪冠的橫幅。當看到一棟民房上自房頂懸掛而下的6條橫幅，那便是潘展樂爺爺家所在的位置。

前山頭村村幹部董盛介紹，村裡的橫幅是潘家的親朋好友自發組織懸掛的，因為潘展樂的爺爺在村裡居住，對於潘展樂打破世界紀錄，勇奪奧運冠軍，作為父老鄉親都感到非常自豪。

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在懸掛6條橫幅的樓房前，不時有人駐足打卡拍照。市民曲先生（化姓）告訴記者，他是在短影片平台上看到潘展樂祖籍是前山頭村，於是專程帶著兒子從溫州市區駕車前來，讓兒子也感受一下這個氛圍，激發兒子的榮譽感。

市民曲先生（化姓）專程帶著兒子從溫州市區駕車前來，讓兒子也感受一下這個氛圍，激發兒子的榮譽感。

潘展樂的爺爺潘先生稱，潘展樂的每場比賽他都看了直播，「有這樣一個為國爭光的孫子，我感到非常高興自豪」。