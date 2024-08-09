C919獲歐洲航空安全局積極反饋有望「入歐」　明年認證可期

根據最新消息，中國國產客機C919的國際適航認證進展順利，有望於明年獲得歐洲航空安全局（EASA）批准進入歐陸市場。有媒體報道稱，EASA代表團上月在上海對C919進行實地檢查後，給予了「積極反饋」，這讓C919在歐洲獲准運營的前景愈加明朗。



報道指稱，EASA的此次訪問標誌著歐盟監管機構對中國商飛C919飛機的設計和製造有了更深入的了解。中國民航業內人士將此訪問視為「突破」，認為這是中國飛機獲得國際認可的重要一步。

C919自2019年首次申請EASA認證以來，這一進程隨著飛機於去年5月完成商業首飛並開通國內航線後逐步加快。據知情人士透露，EASA技術人員在訪問期間的重點之一是操作並評估C919的D級飛行模擬機，該模擬機採用了真實駕駛艙設備，能夠準確模擬飛行過程中的各種情況。

此外，EASA代表還親自登上了一架C919飛機，對駕駛艙和客艙進行了詳細檢查，並與民航局（CAAC）代表就飛機的技術細節進行了深入討論。此次檢查是EASA四輪認證程序中的第三階段——合規性演示的一部分，這是認證過程中最為關鍵的一步。

據了解，雖然在上月的評估尚未進行試飛，但預計試飛將於今年晚些時候或明年年初進行。雙方監管機構在過去一年內的多次互動，包括中歐航空安全年會、雙方官員互訪等，也進一步促進了認證進程。

EASA的認證對於C919進入歐洲市場至關重要。根據2019年簽訂的《中歐民用航空安全協定》，C919若未獲得EASA認證，將無法在歐洲飛行。雖然認證過程耗時漫長，但隨著各方努力不斷推進，C919在歐洲的商業運營前景正變得愈加明朗。

作為中國首款按照國際標準自主研發的噴氣式客機，C919被認為是空客A320和波音737的有力競爭對手。隨著國內市場的逐步擴展和全球市場的開拓，中國商飛正積極推進C919的國際化進程。

今年以來，中國商飛已經將C919的推介目光轉向東南亞和中東市場。在新加坡航展上，C919的真機展示引發了業內高度關注，並在隨後的兩周內在越南、老撾、柬埔寨、馬來西亞和印尼進行了演示飛行，展示了飛機在東南亞市場的適應性和經濟性。

2月20日，一架中國商飛公司C919客機在新加坡航展上做飛行表演。（新華社）

儘管挑戰重重，中國商飛對C919的國際化前景充滿信心。隨著EASA認證的推進以及多方市場開拓的持續努力，C919有望在不久的將來成為全球航空市場的重要一員，為中國航空工業的國際地位注入新的動力。