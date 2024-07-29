第7架C919入列東方航空機隊　已服務超過40萬人次

7月29日，第7架C919入列東方航空機隊。



7月29日下午4時25，飛機機號為B-919H的國產大飛機C919執行MU9006調機航班，從上海浦東國際機場飛抵上海虹橋國際機場，正式加入東航機隊，也是東航今年以來接收的第3架C919飛機。

7月29日，第7架C919入列東方航空機隊。（澎湃新聞）

東航是C919國產大飛機的全球最大用戶。2023年9月28日，東航與中國商飛簽署購機協議，在首批5架的基礎上，再增訂100架C919大型客機。今年5月28日，在C919商業運營一周年之際，東航機隊迎來第6架C919。

目前，C919已開通上海虹橋往返成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白雲4條商業定期航線。

東方航空C919客機。（新華社）

當前正值暑運旺季，東航C919航班客座率保持在近九成。截至2024年7月28日，東航C919機隊已累計執行航班3031班次，承運旅客近40.5萬人次。