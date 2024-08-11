鍾睒睒央視節目指當首富失去自由　首次回應美籍獨子接班傳言

昨日（10日）央視財經頻道《對話》欄目播出農夫山泉創始人兼董事長鍾睒睒的專訪，在這次訪談中，鍾睒睒提及了關於首富、網絡爭議等公眾關注的話題，並首度回應了接班人問題，稱農夫山泉永遠屬於中國。



鍾睒睒稱農夫山泉永遠屬於中國。（影片截圖）

鍾睒睒是農夫山泉董事長、總經理。（vcg）

成為首富令其失去自由

據彭博社報道，鍾睒睒自2021年4月以來一直佔據中國富豪榜首位，直至近日被電商平台拼多多創始人黃崢反超。對於這段首富經歷，鍾睒睒在《對話》訪談中表示，成為首富令其失去自由，「因為自由是非常重要的，尤其像我這樣的人，我希望有一個私人空間」。

鍾睒睒還指，自己白手起家，乾乾淨淨，並且照章納稅，給上下游供應商留利，所以對自己的結局非常有信心。

鍾睒睒表示，成為首富令其失去自由。（影片截圖）

回應傳言與網絡暴力

今年2月起，鍾睒睒與農夫山泉多次身陷輿論漩渦。面對針對自身的網絡暴力，鍾睒睒回應指：「網絡上的攻擊我認為讓它去攻擊吧，就是這樣，我估計現在這一次給我加上在網絡上的污名化洗不乾淨，隨它去吧。」

鍾睒睒談網絡流量。（影片截圖）

鍾睒睒指出，當初暫停生產純淨水，轉而做天然水，是因為知識體系發生變化，知道了水當中的礦物質如果長期攝入，是對人體有好處的。但這次網絡爭議，讓鍾睒睒有了新的想法，他想把選擇權還給大家，重新推出純淨水。

鍾睒睒還回應了此前「首富只捐24000瓶水被指小氣」事件的爭議，他表示，這是因為農夫山泉在制度上設定，任何時候只要有公眾危機，就把送水的權力下放給每個大區，各個大區又下放到辦事處和經銷商，1000箱下放到各個經銷商，1000箱就是24000瓶。

鍾睒睒回應「首富只捐24000瓶水被指小氣」事件。（影片截圖）

美國籍二代惹歸屬權爭議：農夫山泉永遠屬於中國

鍾睒睒的獨子鍾墅子是美國籍，多年來一直備受關注。在此次節目中，鍾睒睒還首次談及接班人問題。鍾睒睒表示，公司非常重視制度設計，制度傳承放在所有權傳承之前，可以沒有血緣關係。

鍾睒睒的獨子鍾墅子。（百度）

「我認為農夫山泉永遠都是一個優秀的中國企業，我再重複一遍。農夫山泉永遠屬於中國。」針對央視主持人「農夫山泉有可能會傳給美國籍的二代，未來它可能就不是中國企業」的問題，鍾睒睒給予了否定回答。

鍾睒睒稱農夫山泉永遠屬於中國。（影片截圖）

據鍾睒睒介紹，農夫山泉未在開曼群島註冊，股權結構非常簡單，價值鏈非常短。對於最重要的所有權問題，鍾睒睒稱「我一定是考慮得非常清楚的」。至於接班人問題，鍾睒睒表示還需要保密，要讓所有人覺得自己也有機會，從而保持企業的活力。