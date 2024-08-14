非洲疾控中心：猴痘疫情為非洲公共衞生緊急事件

非洲疾病控制和預防中心宣布猴痘疫情為非洲公共衞生緊急事件，並呼籲非洲各國採取緊急行動，避免猴痘疫情在非洲大陸持續蔓延。



非洲疾控中心主任卡塞亞（Jean Kaseya）8月13日在特別線上會議中說，他懷着沉重的心情宣布猴痘疫情為非洲公共衞生緊急事件。他說，該決定將有助於更大程度地調動資源，加強國際通報機制，更好應對疫情。

2024年7月19日，剛果民主共和國，圖為北基伍省（North Kivu）出現猴痘病例，尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心的醫生檢查病人。（Reuters）

新華社13日報道，非洲疾控中心8日的數據顯示，目前非洲至少有16個國家受到猴痘影響；與2023年同期相比，非洲2024年報告的猴痘病例增加了160％。

猴痘是一種病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾週內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。

1970年，在剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果，又稱剛果（金））發現首例人感染猴痘病毒病例後，病毒主要在非洲西部和中部地區流行。2022年5月以來，全球100多個國家和地區報告猴痘病例。世界衛生組織2022年7月宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衞生事件」，直到2023年5月才解除這一狀態。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2023年12月15日在瑞士日內瓦出席聯合國會議。（Reuters）

據聯合國新聞中心消息，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月7日說，鑑於猴痘病毒在剛果民主共和國境外的傳播，以及可能在非洲內外及其他地區進一步擴散的潛在風險，他決定根據《國際衞生條例》召集緊急委員會盡快召開會議，以評估此次疫情是否構成國際關注的公共衞生緊急事件。

譚德塞在日內瓦舉行的記者會上說，自2024年年初以來，剛果民主共和國暴發了嚴重的猴痘疫情，報告病例1.4萬多宗，死亡511例。

2024年7月19日，剛果民主共和國，圖為北基伍省（North Kivu）出現猴痘病例，尼拉貢戈地區（Nyiragongo）的治療中心為病人治療。（Reuters）

他指出，在剛果民主共和國，猴痘疫情已經存在了幾十年，每年報告的病例數都在穩步上升。然而，2024年前六個月報告的病例數與2023年全年報告的病例數相當，而且病毒已蔓延到以前未受影響的省份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

