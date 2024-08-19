台海巡航突破中線以東2海浬　大陸全面提升海上執法管控能力

交通運輸部旗下的福建海事局和東海救助局本月17日至18日聯合展開了「2024年台灣海峽海上巡航執法行動」。央視旗下新媒體「玉淵譚天」報道，此次行動歷時30.5小時，巡航總里程達到413海浬，範圍延伸至台灣海峽中部以東2海浬，最南端更達到台灣淺灘區域，「這次行動的巡航範圍比以往更為廣泛，且相關部門已經建立了大數據系統，可以對過往台灣海峽的船隻進行大數據實時監測和分析，顯示出大陸在台灣海峽的管控能力進一步提升」。



增強海上交通管控與應急救援能力

「玉淵譚天」18日發文指出，此次巡航執法行動的目的在於增強中國海事管理機構對台灣海峽的海上交通管控和應急救援能力。根據報道，中國大陸已經在金門附近海域實現了常態化的執法巡查，並將這種「常態化」巡查延伸至更廣泛的海域。此次行動中使用的船隻，如「海巡06」和「海巡0802」，配備了最先進的監測設備，能夠實現全天候、全方位的觀察、監測和取證，並具備強大的「陸海空天」一體化數據交互與通信協調能力。

台灣海峽航行船舶實時分布情況，綠點代表正在台灣海峽航行的船隻。（玉淵譚天）

此外，遠洋救助船「東海救115」也參與了這次行動，該船擁有續航力達10000海浬的能力，能夠在惡劣的天氣條件下執行救援任務。這些船隻的參與，表明陸方已經具備了全面管理和應對台灣海峽內突發事件的實力。

「東海救115」可起降救助直升機。（玉淵譚天）

覆蓋台灣海峽中部航線 保障海上安全

「玉淵譚天」在報道中強調，台灣海峽是世界上最繁忙的航道之一，內部船舶流量大，航行線路密集。此次巡航執法行動覆蓋的範圍，特別是延伸至台灣海峽中部以東2海浬的地方，意在進一步保障這一重要航道的安全。數據顯示，通過台灣海峽的船舶大多數都是往來於兩岸之間的貨物船隻，這些船隻的安全直接關係到台灣地區的經濟和貿易。

為了對台灣海峽進行更加精準、高效的管理，相關部門已經建立了大數據系統，能夠實時監測和分析過往船隻的動態。這些數據不僅為海上巡航執法提供了重要的支持，還成為保障台灣海峽內船隻航行安全的關鍵工具。

台灣海巡署6月曾在金門限制水域發現中國海警，全程監控並驅離。（海巡署圖片）

提升兩岸聯動與融合措施

除了強化執法措施外，「玉淵譚天」在文章中直言涉海部門還在推動更多的兩岸聯動與融合措施。例如，福建海事局自去年6月起，試點開展了大陸首批兩岸聯合培養國際郵輪船員項目，至今已有146名台胞獲得官方發放的船員證書。今年，福建海事局進一步推出了為台胞提供多種類船員培訓的便利措施，這些措施為台胞在大陸的就業提供了更多機會。

報道指出，北京正在台灣海峽構建一張全面覆蓋的「安全網」，透過信息化手段和包含海事、海警、海監、漁政等多部門協同合作，實現了台灣海峽的全天候監管與管理。