孫楊世界紀錄被打破　力保美國泳手百年招牌的男人︱巴黎奧運游泳

巴黎奧運游泳館最後一日賽事，男子1500米自由泳罕有地成為焦點——今屆賽事美國男泳手尚未在個人賽事贏得金牌，保住這塊120年金漆招牌的最後希望，寄放在上屆金牌得主羅拔芬克（Robert "Bobby" Finke）身上。

這位24歲泳手果然沒有令大家失望，順利擊敗意大利長距離泳男神艾哲尼阿里（Gregorio ALTRINIERI）摘下金牌，為美國隊挽回一點面子，他更游出14分30.67秒，打破中國泳手孫楊在倫敦奧運時寫下的世界紀錄。



羅拔芬克破世績奪金後表現激動。（Getty Images）

美國男泳手今屆表現失準

美國自一次世界大戰後一直是游泳強國，從1992年巴塞隆拿奧運，連續8屆均是游泳館最成功國家，這個走勢在今屆被澳洲打破。巴黎奧運游泳館經過7日賽事，美國僅獲4金11銀6銅，當中3面金牌來自女子個人賽事，餘下一面是男子4X100米自由泳接力所得。換言之，男泳手至今尚未在個人賽摘金。

美國男泳將從1900年第二屆夏季奧運會起，直到上屆東京奧運，120年來從未在個人賽金牌「斷纜」（不計美國杯葛無參加的1980年莫斯科奧運），可是今屆美國男泳將在14項個人賽事之中，13項均未能贏得金牌，只餘下1500米自由泳一項可避過尷尬，挽回一點面子。

「新水神」積素今屆個人賽「全炒」，他未能晉身100蝶決賽後直言「心碎」。（Getty Images）

法國「新菲比斯」將美國「新水神」比下去

奧運在巴黎上演，主場出戰的22歲法國「新菲比斯」馬爾尚（Léon Marchand）獨攬200及400米混合泳、200米蛙泳和200米蝶泳四面金牌光芒四射，對比下美國男泳將黯然失色。

東京奧運獨得五金的「新水神」積素（Caeleb Dressel），是美國男泳手在今屆賽事最佳寫照，他在巴黎雖有個好開始，率隊友在首日賽事贏得男子4X100米自由泳接力奪金，但兩項個人賽衛冕項目均失手。50米自由泳決賽游第六，100米蝶泳甚至未能晉級決賽，只得總成績第13名。

馬爾尚獨攬巴黎奧運四面個人賽金牌，光芒四射。（路透社）

強項自由泳金牌被各國泳手瓜分

上屆他另一金牌項目100米自由泳，因在奧運選拔賽只得第三名，無緣到巴黎衛冕，可笑的是，取代他出戰的兩位泳手阿歷斯（Jack Alexy）和基利安奴（Chris Guiliano）在決賽只得第七和第八名，較奪得冠軍的中國泳手潘展樂輸足一秒半有多。

自由泳向來是美國強項，今屆男子自由泳賽事，50米，100米，200米，400米，800米五個途程的冠軍，分別由來自澳洲、中國、羅馬尼亞、德國和愛爾蘭，美國只有其中兩項能入三甲，情況跟近屆大相逕庭。

美國險險保住游泳「金牌最大國」地位

美國男子游泳隊長年表現穩定，獲菲比斯加持的雅典、北京、倫敦和里約4屆奧運，至少獲得8面金牌，當中至少5面來自個人賽，2020年東京奧運積素獲得5金，男隊總數維持8金，就算女子隊被澳洲泳手冒起奪去多面金牌，合共仍獲11金保住雙位數及最多金牌國家地位。

可是今屆男子隊只靠接力得一金，個人賽直到最後一日賽事前仍掛零，情況在近數十年前所未見。不過美國隊在最後兩個比賽日急起直追，尤其女子隊在澳洲女泳手極強勢下，仍獲得5面金牌，較上屆還多兩面，當中4X100米混合泳接力更打破世界錄奪金；之後男女子泳手合作出戰男女混合4X100米混合泳接力再次以新世績奪一金，加上羅拔芬克的1500米自由泳金牌，美國游泳隊終以8面金牌，反超前7金的澳洲，險險保住游泳「金牌最大國」地位。

羅拔芬克奪金，終在巴黎奧運為美國男泳手個人賽「開齋」。（Getty Images）

美國泳隊「救世主」——羅拔芬克

24歲的羅拔芬克是上屆1500米自由泳金牌得主，莊士東初賽出局，美國120年來在奧運游泳男子個人賽未斷纜的紀錄，成敗全繫羅拔芬克一人。他早前在800米自由泳決賽衛冕失敗，僅獲亞軍，冠軍由愛爾蘭泳手韋芬（Daniel Wiffen）奪得。

1500自世界紀錄由中國泳手孫楊保持，他在倫敦奧運創下14分31.02秒紀錄，去年游泳世錦賽羅拔芬克與突尼西亞天才泳手哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）合演一場巔峰對決，哈法拿維游出14分31.54秒史上第二快成績封王，羅拔芬克以14分31.59秒史上第三快時間獲亞軍。

今屆奧運原為二人又一次對決，可是哈法拿維因傷未能出戰，羅拔芬克果然不毋眾望，即使僅以總成績第六名入圍，他在決賽使出「真功夫」，游出14分30.67秒新世界紀錄，改寫孫楊已保持12年的世績，意大利名將艾哲尼阿里以14分34.55秒獲第二名。

羅拔芬克承認今場壓力很大，「我知自己是美國男子隊最後一項個人賽，很開心我能勝出。賽前壓力實在很大。我真的很想衛冕，很想再次踏上頒獎台最高一級，像在東京首次做到那樣，再次聽到國歌。」