上海開通跨省飛的打造「天空之城」　全程85km最低票價1600元

內地多地著力打造「天空之城」，周日（8月18日），連接上海浦東和江蘇昆山的「飛的」正式開通運行，兩地通勤時間壓縮至1小時之內，這亦是國內首條跨省定點低空載客運輸航線。



連接上海浦東和江蘇昆山的「飛的」正式開通運行。（央視）

兩地通勤時間壓縮至1小時之內。（央視）

國內首條跨省定點低空載客運輸航線。（央視）

停機坪。（央視）

據央視報道，今次開通的上海浦東至昆山雙向低空直升機載客航線長約85公里，從昆山到浦東的飛行，全程不到30分鐘。算上從降落點到航廈的地面接駁時間，乘客出發後最快50分鐘就能到達浦東機場。目前，該航線每位乘客單程定價為1600元（人民幣，下同）和1800元。

執飛該低空航線的直升機單程可乘坐3至4位乘客，座位佈置基本和汽車佈局一致，每位還可以攜帶一個20英寸的行李箱登機。目前，上海浦東至江蘇昆山雙向低空載客航線同時開通運行了2條航線，以應對航空管制、惡劣天氣對飛行產生的影響。

上海浦東至昆山雙向低空直升機載客航線長約85公里。（央視）

從昆山到浦東的飛行，全程不到30分鐘。（央視）

機艙內部。（央視）

機艙內部。（央視）

算上從降落點到航廈的地面接駁時間，乘客出發後最快50分鐘就能到達浦東機場。（央視）

8月16日，上海發布《上海市低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）》，提出將聯合長三角城市建設全國首批低空省際通航城市，建成全國低空經濟產業綜合示範引領區，加快打造具有國際影響力的「天空之城」。（央視）

為了讓乘客獲得更好的出行體驗，昆山航廈還優化了乘客登機前的流程，讓乘客告別起飛前漫長的等待。據介紹，在到達航廈後，旅客可以前往指定的低空航線櫃枱進行身份驗證，然後在休息室內觀看安全須知和掌握安全帶使用辦法。完成安檢後，可以跟隨工作人員前往停機坪，整個過程應該在十分鐘之內可以完成。

目前，上海、江蘇等長三角地區低空載客航線密集開通，地區「低空經濟」正加速「起飛」。除了上海浦東與江蘇昆山跨區域間的低空航線，在蘇州，直飛無錫碩放機場、南通等地的城際低空航線亦已在不久前陸續開通。