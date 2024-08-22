內地「廁所革命」保障女性權益　火車站男女廁位比例修改至1:2

2015年開始，內地便啟動「廁所革命」，望提升城市、農村衛生環境。近日，中國再將「廁所革命」拓展至修改男、女廁位置比例和數量問題上。



國家鐵路局發布行業標準公告，對《鐵路旅客車站設計規範》進行修訂，修改男、女廁位比例和數量的要求，規定男、女廁位比例應為1:2。



與舊版《規範》相比，新版《規範》更為體貼、細緻，不僅提升了女廁位的比例，總廁所的數量也相應增加。按每百人計算，候車區男廁位（不含站位）數量不少於3個，女廁位數量不少於4個；出站廳則男廁位不得少於1個，女廁位不應少於2個。

新規將火車站男女廁位比例修改為1:2，增設女性廁位。

新措施無疑進一步解決了女廁位數量不足，以及男女廁位比例不合理等現實問題，從根本上保護了女性的如廁權益。

《規範》一經發布引起內地不少媒體、網民關注。不少網民表示支持，並稱「所有的公共場合都應該調整男女廁所比例」。官媒《新京報》發表評論文章表示，這將有助於提升旅客出行體驗和車站整體服務質量，直接解決「公共場所女性如廁難」的問題，讓女性上廁所不再排長隊。

《正觀新聞》則發文評論稱，「女廁位調整的一小步，就是社會文明的一大步」，希望未來在更多領域填補「女性數據缺口」，讓女性權益保障取得實質進展。

在內地，公共場所車站、景區、商場等人流量密集區，女性上廁所排長龍是多年存在的問題。公共場所女性如廁難，是多年來存在的問題。除了男女生理構造不同外，女性也更有可能要陪同兒童、殘疾人和老年人上廁所，這於無形中延長了廁所的使用時間。一項統計顯示，女性所需如廁時間是男性的2.3倍。

《正觀新聞》還提到，近日，一位女子在上海迪士尼樂園排隊遊玩項目時，因中途出去上廁所，超過了「廁所卡」規定的20分鐘時限，被要求重新排隊，導致她情緒崩潰大哭。雖然上海迪士尼樂園人流量巨大，但這位女子排隊上廁所，需要花費超過20分鐘，顯然暴露出迪士尼樂園的廁所規劃和分布，未能充分考慮女性，老人、小孩等特殊群體的需求。而這在其他人流量巨大的場所，也是普遍存在的問題。

女子在上海迪士尼上廁所超時情緒崩潰大哭，因其超過廁所卡限時20分鐘，需要重新排遊玩項目的隊伍。

文章表示，因缺少廁所，給女性帶來的不僅是影響出行體驗，還會造成因不敢飲水影響健康。公共場所女性廁位緊張的問題，映射的也是女性訴求被埋沒、女性權益被忽視的情況。