海外民運人士唐元雋在美被捕　遭控暗中替北京監視異議人士

前中國異議人士唐元雋本月21日在美國被捕，面臨多項刑事指控，罪名包括密謀擔任外國政府代理人和偽證罪。美國紐約聯邦檢察官指出，唐元雋在美國期間秘密為中國國家安全部工作，監視民主活動家和中國異議人士。這一消息引發廣泛關注，特別是因為唐元雋曾是1989年六四事件中的抗議者，後來逃至台灣並獲得美國庇護，最終成為美國公民。



據《路透社》、《CBS》等外媒報道，唐元雋早年參與六四抗議活動，後來為了與中國的家人團聚，他同意為中國情報機構工作。調查顯示，他自2018年起開始與中國情報官員接觸，並按指示收集有關中國異議人士和民主活動的訊息。美國聯邦調查局（FBI）在對唐元雋進行訊問後，從其手機和電腦中提取了大量數據，證實了他與中國情報官員之間的密切聯繫。

唐元雋1957年出生於中國吉林省長春市，曾是民主運動的活躍分子，1989年六四事件後被捕入獄，服刑至1997年獲釋。2002年，他偷渡至台灣金門縣的大膽島尋求庇護，隨後前往美國並獲得政治庇護，定居於紐約。（X@caojitw）

根據法院記錄，唐元雋還參與監視一個由約140名成員組成的群聊，其中包括多名中國異議人士。他曾在2019年至2023年間多次前往中國或澳門與情報官員會面，其中一次會面中，特工甚至在他的手機中安裝了「竊聽器」，自動傳輸其手機上的信息。

美國司法部在近年來的多起跨國鎮壓案件中強調，中國情報機構常利用異議人士的家人作為威脅手段，迫使其合作。唐元雋的案件再次揭示了這種手段。

台灣人權促進會的資料顯示，唐元雋1957年出生於吉林省長春市，曾是民主運動的活躍分子，六四事件後被捕入獄，服刑至1997年獲釋。2002年，他經由台灣偷渡至美國，並最終獲得政治庇護，定居於紐約。