C919國產大飛機首次披五星紅旗　沉浸式體驗塗裝全過程

國產大飛機C919首次「身披」五星紅旗，即將於8月底交付給中國國際航空公司。這架飛機不僅是C919系列中首架噴塗國旗的飛機，也是象徵中國航空工業技術突破的重要標誌。此次噴塗工作於7月展開，由中國商飛上海飛機製造有限公司的「大飛機美容師」團隊負責，他們以50人的團隊，在9天內完成了這項艱巨的任務，確保飛機外觀與功能的完美結合，符合高標準的航空要求。



C919飛機的生產流程包括部裝、總裝、噴塗和試飛四個主要階段。其中，噴塗過程涉及多個步驟，如打磨、定位、噴塗和檢驗。由於飛機外形複雜，表面曲面多且帶有發動機、天線等精細裝備，機械設備難以實現自動化施工，因此噴塗過程仍以人工為主、機械為輔。這次的噴塗任務，對於整個團隊來說都是一項全新挑戰，特別是在國旗圖案的噴塗上，需要具備極高的技術水準和精準度。

「大飛機美容師」團隊來自零件加工中心、製造工程技術中心和質量管控中心等多個部門，他們唯一的目標就是將這架C919飛機打造成一件完美的藝術品。噴塗過程開始時，團隊首先對飛機的非噴塗區域進行覆蓋，然後仔細打磨噴塗區域，以確保後續的噴漆能夠完美附著在飛機上。

在噴塗過程中，團隊依次完成了綠色底漆、色漆、白色底漆和高光清漆等多層塗層的噴塗。這些塗層不僅賦予飛機美觀的外觀，還增強了機身的防腐蝕和抗紫外線等功能。由於漆面呈霧化狀態，工作人員需要穿戴密封的防護服進行操作，儘管機庫內保持恒溫恒濕，長時間的噴塗工作依然使他們全身浸透汗水。

國旗圖案的噴塗是整個任務中最具挑戰性的部分。由於C919飛機的尺寸和結構與其他飛機不同，之前的噴塗經驗無法完全套用。為此，噴塗團隊內部選擇了幾位擁有數十年經驗的「匠人」級老師傅專門負責這一任務。他們需要確保國旗的漆面厚度精準、表面光潔度達到最高標準，並避免出現任何瑕疵。

在噴塗國旗圖案的過程中，老師傅們先利用手工和激光投影技術精確標記出國旗五角星的輪廓，確保每個頂點和邊線都嚴格對齊。隨後，經過多次試噴，熟悉油漆的流動性和噴塗壓力後，正式開始噴塗國旗圖案。整個過程要求工作人員手臂穩定，保持噴槍與飛機表面的角度和距離一致，確保漆層均勻且光滑。

噴塗完畢後，團隊對國旗區域進行了嚴格的檢查，並使用高光手電筒進行複檢，以確保每一架C919飛機的噴塗質量達到最高標準。經過這些精心的製作與檢查，7月底，這架C919順利完成了噴塗任務，並於8月9日完成了首次試飛。

在克服了噴塗過程中的技術難點和挑戰後，這架C919即將在本月底交付給航空公司。隨著機組人員飛行訓練和航線運行經歷資格等一系列檢查的完成，這架身披五星紅旗的國產大飛機將正式投入商業運營，成為中國航空業的又一亮點。