哈爾濱10歲女做微創手術去世　家屬：給過紅包　醫生曾離開1小時

內媒《大風新聞》報道，哈爾濱一位10歲小女孩因扁桃體微創手術去世，家屬稱手術期間麻醉醫生曾離開手術室近一個小時。目前涉事的主刀醫生及麻醉科醫生均被免職，黑龍江省衛健委已啟動調查程序。



哈爾濱10歲女孩微創手術去世。（大風新聞）

哈爾濱10歲女孩微創手術去世。（家屬抖音影片截圖）

主刀、麻醉2醫生均暗示收紅包

據《大風新聞》報道，湯女士家住黑龍江省哈爾濱，女兒三四歲時被發現扁桃體腫大。因女兒有時睡覺會打呼嚕，於是她便帶女兒到首都醫科大學附屬北京兒童醫院黑龍江醫院檢查，醫生建議通過微創手術切除扁桃體。

湯女士稱，在手術前一天晚上，主刀醫生高某指手術中有各種風險，暗示要收取紅包，湯女士給出了1000元（人民幣，下同）。而此前麻醉醫生楊某也進行了類似的暗示，湯女士也給了她500元的紅包。

涉事醫院。（家屬抖音影片截圖）

手術中去世：麻醉醫生離崗近1小時

湯女士憶述，8月6日中午，女兒被推進手術室做全麻切除手術。當天下午兩點左右，還有醫生告訴她孩子手術一切順利。

沒想到下午2點半左右，有醫生告訴她，孩子咳嗽並伴有肺部出血，可能要送ICU救治。湯女士稱，後來醫生允許她和丈夫進入手術室，「當時我看到孩子臉色發黑，嘴裏全是血」。

大約下午5時左右，醫生稱孩子「瞳孔已經變大，沒有搶救意義了」。醫院出具的死亡報告顯示，女孩的死亡時間是當天下午5時左右。

醫院出具的診斷證明書。（大風新聞）

家屬指麻醉醫生不在手術室。（家屬抖音影片截圖）

事發後，湯女士查看了閉路電視，發現麻醉醫生楊某在女孩手術期間，曾離開現場近1小時。湯女士說，麻醉醫生楊某說自己到另外的手術室去了，「當時我還有些後悔，是不是我給她的紅包少了。」

2醫生事發後均被免職 衛健委介入調查

該醫院院長與家屬對話時，稱主刀醫生和麻醉醫生在手術過程中不允許擅離崗位，「我們調查時，楊醫生說她上廁所去了。」

家屬與醫院交涉。（家屬抖音影片截圖）

女孩家屬。（家屬抖音影片截圖）

家屬與醫院交涉。（家屬抖音影片截圖）

8月21日，該醫院的一份處理決定顯示，涉事的外科醫生高某、麻醉科醫生楊某被免除職務，並暫停處方權及執業活動6個月。據河南廣播電視台報道，湯女士認為該處理決定避重就輕，只提到了收受紅包，沒有提及手術中醫生擅離職守一事。

據悉，屍檢鑑定結果大約需要60個工作日才能出具。哈爾濱市衛健委職員稱，該醫院為黑龍江省衛健委管轄，目前他們已啟動調查程序介入調查。