孫楊停賽四年復出首戰奪金：從巔峰到低谷，我已從黑暗中爬出來

8月25日晚，孫楊在全國夏季游泳錦標賽男子400米自由泳的決賽中登場。最終，以3分49秒58的成績，斬獲該項目冠軍，也收穫了解禁復出後的首冠。賽後孫楊在接受採訪時表示，「我這四年經歷了從巔峰進入低谷，再從低谷里面自己一步一步爬出來。」



8月25日上午的預賽中，孫楊以第二名的成績進入決賽，決賽中孫楊遊出了3分49秒58的成績，奪得冠軍。

孫楊上一次參賽還要追溯到2020年1月19日在北京舉行的世界泳聯冠軍游泳系列賽男子400米自由泳決賽，當時他以3分44秒98的成績奪冠。雖與巔峰時期仍有差距，但孫楊認為，這次冠軍對自己仍有重要涵義。孫楊表示，不論勝利還是失敗，自己都想嘗試。而每一次失敗，也意味著成功或勝利的曙光一定會出現。

孫楊說，「過去的事情我也不想再多去敘述，因為我已經從黑暗里面爬出來了。」他希望能給「00後」、「10後」的小將們起到表率的作用，讓這些小將為中國男子遊泳貢獻更多的力量，「因為我們總有一天也會離開泳池。」

孫楊坦言，在被禁賽的這四年多時間里，自己一直都在自費進行訓練、傷病治療等工作，「這四年我沒有休息過一天，比如今年過年我也就只休息了兩天，初二下午就回去訓練了。」如今拿到這枚金牌後，他打算先陪陪家人。

他也在微博發文表示，感謝自己曾走過的每一段路。能在自己的祖籍安徽復出奪冠，他也將在未來不負故鄉的見證和期望。

2021年6月，國際體育仲裁法庭宣布，孫楊由於賽外興奮劑拒檢事件而遭遇的8年禁賽期被減爲4年3個月（從2020年2月28日開始計算）。今年5月28日，孫楊的禁賽期結束。本次參賽，也是他解禁復出後的首戰。