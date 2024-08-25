孫楊停賽4年首度復出即在國內賽封王　重返國家隊卻有難度︱游泳

中國游泳名將孫楊停賽四年零三個月後，周日（25日）在全國夏季游泳錦標賽首度復出，參加男子400米自由泳賽事，他在決賽以3分49.58秒成績，獲得第一名。

孫楊復出首戰狀態看來已不錯，然而他能否重返國家隊，尚存未知數，內地媒體指出當中或涉及非競技因素影響。



孫楊曾是中國游泳界引以自豪的名字。（資料圖片／Getty Images）

孫楊停賽4年多首度復出賽場

孫楊被罰停賽長達4年3個月之久，8月25至28日在安徽合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽是他復出第一戰，孫楊代表浙江隊參加男子400米自由泳。今次賽事在潘展樂等一眾出戰巴黎奧運的中國泳手缺席下，原本無甚看頭，在孫楊參賽下賽事引來極大關注，孫楊比賽的日子門票被指均已售罄，也因而需特別加強保安措施。

孫楊周日到場後，一舉一動都成為焦點，場外也有大批粉絲為他舉辦應援活動。內媒指，他在400自的報名時間為3分45秒正，最終他在預賽第11組第4線登場，游出3分54.98秒，雖然距離全盛期的時間相差甚遠，但仍獲小組第一，孫楊以總成績第二名順利進入同一晚的決賽。

孫楊重返賽場。（澎湃新聞）

賽後不停點頭似滿意成績

孫楊在初賽後受訪時落淚，道：「靠著家裏人的支持，才讓我能堅持走到今天。」400自決賽會在傍晚6時30分上演，他表示：「決賽我會全力以赴，展現自己最大的努力，不光是為我自己，也是為了很多來看我比賽的觀眾，為了他們去盡自己的一份力。」

孫楊初賽成績僅為3分54.98秒，但因他似乎沒有發力踢腳，中國網民紛紛熱論他是為決賽留力。到決賽孫楊果然游得更快，以3分49.58秒率先觸決，力壓首名入決賽的徐海博封王。賽後他看向電子計時器上成績，不停地點頭，似乎相當滿意。

孫楊復出首仗即奪冠。(直播截圖)

孫楊在初賽的小組中領先所有泳手。（直播截圖）

「客觀原因」就算有成績仍難望重返國家隊

內地媒體報道，「孫楊復出不少人期望他能回到國家隊為國爭光」，可是他再披中國隊戰袍短期內難望成事，原因「並非因其成績，而是存在客觀原因」。孫楊曾在12年前的倫敦奧運威風八面，他在男子400米自由泳決賽游出3分40.14秒，以刷新奧運紀錄的成績奪金，成為中國歷來首個贏得奧運金牌的男泳手，之後他在1500自決賽亦以新世績奪金，連同200自的銀牌和接力的銅牌，單屆獨得2金1銀1銅，自此成為中國游泳界領軍人物。

可是他之後一再受禁藥風波困擾，生涯毀滅性打擊來自2018年9月在內地家中拒絕接受突擊藥檢，他與血液樣本採集員發生激烈衝突並示意下屬摧毀血液樣本，最初因而被重判停賽8年，經國際體育仲裁法庭上訴，獲減刑近半至51個月，「刑期」在今年5月屆滿。在他停賽期間，中國游泳隊未有因而在奧運「獎牌真空」，東京奧運有張雨霏、汪順冒起，今屆巴黎奧運更有打破100米自由泳世界紀錄奪金的同鄉師弟潘展樂。

孫楊雖然難以再游出年輕時的表現，但他未願就此退役，停賽期間依然繼續訓練。早前他曾揚言，明年的粵港澳全運會，他一定會參加。2025年全運會游泳賽事將在深圳舉行。