女子花60萬赴土耳其「斷骨增高」患骨髓炎　內媒揭｢醫托｣發財手段

內媒《澎湃新聞》報道，內地的王茜、戴浩和劉林（三者均為化名）因身高焦慮，在「醫托」（醫療騙子）的介紹都做了「斷骨增高術」手術。手術後，他們有的出現長短腿，有的患上關節炎，甚至有人患上骨髓炎。



實際上，目前中國嚴令禁止健康人進行肢體延長術，該手術僅用於肢體不等長、骨骼畸形、骨缺損等病人身上。



「醫托」向澎湃新聞發來的影片。（截圖）

戴浩術後的腿。（澎湃新聞）

「所有的不幸都來自身高」

據《澎湃新聞》報道，兩年前，王茜因身高焦慮，通過醫托加入了增高交流群。她每天都和群友聊天：「他們覺得所有的不幸都來自身高。」後來，在「醫托」的介紹下，她在山東菏澤一家醫院進行了「骨延長」手術，術後一年，她走路腿部疼痛，關節發出異響。

和王茜一樣，河南的戴浩、江蘇的劉林，他們都曾在「醫托」的影響下，做了增高手術。在手術後，他們均表示後悔。做完手術一年半後，戴浩的左腿比右腿長，他直言：「沒有一天不後悔。」

戴浩腿上留下的疤痕。（澎湃新聞）

被社媒宣傳與「醫托」欺騙

王茜、戴浩和劉林三人都提到「腿圈最大的醫托」——「風箏」。他們稱，醫托們主要是通過社交平台發布手術相關信息，以此拉人入群。

貼吧裏常有人分享「斷骨增高」的照片（截圖）

劉林和王茜、戴浩一樣，都進入了醫托建立的群聊。三人均表示，起初也會質疑手術會有殘疾和癱瘓的風險，但在進入群聊後，疑慮逐漸被打消。

劉林稱，群裏常有人分享手術的信息，也會有「做過手術的腿友」自稱術後次日即可下地走路。「醫托也會告訴你，國內禁止這個手術是因為技術不好，土耳其技術好。」

在快手及其他多個平台上，均可以搜到宣傳「斷骨增高」的賬號（截圖）

後來，她決定前往土耳其做手術。劉林稱，她在土耳其做的小腿和大腿的「斷骨增高術」的花費約為60萬元（人民幣，下同）。去年的檢查報告顯示，她被診斷為「慢性化膿性骨髓炎」。

有醫生違規操刀已被停職

根據內地的相關規定，嚴令禁止健康人進行「肢體延長術」，該手術僅用於肢體不等長、骨骼畸形、骨缺損等病人身上。但醫托介紹稱，主刀的醫生是三級公立醫院的大主任，且15萬便可享受全套服務。

「醫托」向澎湃新聞發來的影片（截圖）

王茜回憶，在「醫托」安排下，她於2022年初前往山東菏澤骨傷醫院做手術，曾先後向醫生「張海濤」和「菏澤骨傷醫院」轉賬共計13萬元。8月21日，菏澤市衛健委職員表示，王茜曾投訴菏澤骨傷醫院開展「肢體延長術」，目前衛生部門正在調查此事。

為戴浩進行手術的則是河南省人民醫院「專家」趙國紅。術後四五個月，他的腿部開始感染發炎。鄭州市衛生監督所則回覆戴浩稱，經初步核實，河南省人民醫院涉嫌違反了相關法律法規，已立案調查，擬給予行政處罰。而醫院在發現該起違規行為後也將涉事醫生停職。

戴浩介紹，他於2023年年初在河南省人民醫院做了手術。（澎湃新聞）

「斷骨增高術」存在多種風險

上海交通大學醫學院附屬新華醫院小兒骨科主任張亞慶表示，首先，做手術時，腿部的血管、神經有損失風險；其次，把骨頭打上鋼針，針道有感染的風險，而一旦針道感染，可能會進一步發展成骨髓炎。同時，長期把腿部固定在外置架中，腿部得不到有效活動，也會造成關節僵硬。

此外，他還透露，美容增高的目的是讓雙腿拉長，但骨頭在癒合過程中，也可能出現骨不連的狀況。而兩條腿在牽引拉伸調節時，甚至可能出現因調節不均而導致「長短腿」。