泰國北部洪災致22人死亡　中使館澄清：近期水庫未洩洪

8月26日，泰國內政部防災減災廳發表聲明，由於出現強降雨，泰國多地突發洪水及泥石流災難，已導致22人死亡，19人受傷。



針對泰國洪災，8月27日，中國駐泰國大使館新聞發言人向媒體表示，近日泰北、泰東北多地遭遇洪災，中方對此高度關注。經向中國主管部門初步核實，近期中國境內河段水情正常，瀾滄江相關水庫處於蓄水狀態。

發言人介紹，8月18日至25日，中國景洪水電站日均出庫流量較往年8月減少60%，並未進行洩洪操作。瀾滄江流域六國是山水相連的命運共同體，中方充分尊重和照顧流域國家的利益和關切，願進一步加強水資源信息共享與合作，提升流域綜合治理能力，共同應對氣候變化和洪澇災害等挑戰。

據悉，此輪泰國洪災已造成13個府，超過3萬戶家庭受到影響。截至8月26日上午，泰國北部5府的737個村莊仍有洪澇災情，當地政府正在加大力度對相關區域進行緊急排水，全力救助受災民眾。