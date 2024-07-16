中國駐泰國大使館籲公民警惕「虛擬綁架」　公開留學生被騙內情

7月16日，中國駐泰國大使館發文，提醒在泰中國公民警惕「虛擬綁架」，避免落入不法分子圈套。



文章指，中國駐泰國大使館近期接獲多宗澳洲、加拿大、日本等地中國留學生被詐騙分子「虛擬綁架」至泰國的求助。

中國駐泰國大使館發文，提醒在泰中國公民警惕「虛擬綁架」。（視覺中國）

其中，有澳洲留學生接到詐騙電話，對方自稱是悉尼衛生部工作人員，聲稱留學生的電話卡涉及一宗公共衛生事件，中國警方已對其展開調查，將撤銷其醫保和簽證，若希望保留則需要配合調查。

詐騙分子指示該名留學生買機票前往泰國，再從邊境前往緬甸，期間須與其他人斷絕聯繫，並拍攝自己被綁架、毆打、虐待等慘狀和不斷向家長哭訴、要求解救等圖片或影片。

在留學生失聯期間，詐騙分子冒用其微信聯繫家長，謊稱孩子被綁架，並發送事先拍錄好的圖片或影片佐證，向家長騙取巨額贖金。

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中國駐泰國大使館表示，中國公檢法機關和各國執法部門均不會使用電話和社交軟件辦案，接到自稱駐外使領館、執法部門的電話、郵件時，應保持警惕，收到涉及金錢交易的請求應通過多個渠道驗證真實性。

如來電人要求「不要向家人和朋友透漏此事」、有可能被「遣返、逮捕、引渡」、本人和家人會遭遇「生命危險」等，即可判定為詐騙電話，切記不要按對方要求轉賬、匯款或進行其他操作。