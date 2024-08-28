國家隊訪港｜潘展樂：希望香港小朋友以我為榜樣，為國爭光
撰文：孫聖然
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巴黎奧運國家隊運動員代表團將於周四（29日）訪港展開為期3天的行程。新「中國飛魚」、20歲游泳金牌得主潘展樂訪港前寄語香港小朋友，「希望能以我為榜樣，為國爭光。」
周二（27日），曾憲梓體育基金會巴黎奧運內地金牌運動員頒獎儀式在北京舉行，游泳冠軍潘展樂等人出席。
在巴黎奧運中屢次爆出金句，給人留下「童言無忌」印象的潘展樂，被問及對港澳行有何期待時表示，「這是一個非常好的機會，讓我們到全國各地，包括了香港和澳門，以後有機會（去）台灣，去漲漲見識，多交流。」
再被問到對喜歡自己的香港小朋友們有什麼話要講，潘展樂說，「希望香港的小朋友們，以我為榜樣，繼續為國爭光！」
據了解，今次巴黎奧運國家隊運動員代表團團員包括16個運動項目的65名運動員和8名教練。
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