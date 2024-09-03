鄭欽文美網遭觀眾種族歧視　霸氣回擊｢I'll beat you｣獲盛讚

巴黎奧運網球女單冠軍鄭欽文，在美網女單1/8決賽中再戰老對手維基絲，並以2-1的比分成功擊敗對手，殺入八強。值得一提的是，比賽過程中鄭欽文遭遇現場觀眾種族歧視，其後霸氣回擊「I'll beat you！」



鄭欽文遭遇現場觀眾種族歧視，其後霸氣回擊「I'll beat you！」。

鄭欽文在職業生涯中第二次挺近美網8強，不過在其16強對戰奧運決賽對手維基絲時，遭到對方球迷不斷喊，含有種族歧視黃種人意味的「yellow banana」。

面對現場的侮辱挑釁，鄭欽文未有沉默和隱忍，而是直接霸氣回擊「I'll beat you！（我會打你！）」最終，更是靠實力擊敗對手，以成績作出最好的回應。

鄭欽文殺入美網女單八強。（微博@鄭欽文Ana）

網民讚鄭欽文行為猶如女王。（微博@鄭欽文Ana）

鄭欽文2-1成功擊敗對手。（微博@鄭欽文Ana）

事件在微博上隨即引發廣泛關注，有不少網民發現喊「yellow banana」的觀眾亦包括一名黃種人觀眾，並紛紛質疑，「亞裔長相，還自己歧視自己？」

網民點睇：

「給他臉上來顆高速球。」

「氣場好強，女王大人。」

「對待歧視就要當場反擊。」

「這才是真正的女王，有屬於自己的底氣。」

「很好，我們有時候過於溫良恭儉讓。」

