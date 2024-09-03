陝西男實名舉報「70萬噸垃圾倒入黃河」　稱環保部門充當保護傘

內媒《大河報》報道， 8月29日，陝西渭南韓城市一男子拍片舉報，稱當地一資源再生企業違規施工、破壞環境，致70萬噸垃圾流入黃河，當地環保部門對群眾舉報視而不見，充當企業「保護傘」。



當地周二（3日）回應稱已成立由紀委監委、自然資源、公安等部門組成的聯合調查組，對相關問題開展全面調查。



男子拍片舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（影片截圖）

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

《大河報》報道，該名陝西男子黃某某在影片中稱，韓城興禾源再生資源有限公司利用合法手續的環境治理項目，進行違法違規經營。

數張拍攝於今年8月17日的圖片顯示，林地下方土壤裸露，山體有被挖掘痕跡，地面有大量車輪碾壓印記。有畫面顯示，地面多處出現塌陷，塌陷處土壤顏色呈深灰色。一段未標註拍攝時間的影片中，疑似粉煤灰混合廢物隨雨水衝出。

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

黃某某舉報稱，該項目存在防滲防漏問題，僅簡單鋪設一塊防滲布，且地基未經夯實就投入運營。一個月左右時間，傾倒粉煤灰、生活垃圾、建築垃圾、工業垃圾共計70萬噸以上，且這70萬噸混合固廢，沒經過層層碾壓，導致下雨後各種塌陷、深坑，施工嚴重違規。

此外，壩體設計跟要求不符，導致每到雨季，已填埋的粉煤灰被雨水沖刷，順流而下沖向黃河水域。亦有當地居民稱：「下雨滑坡、塌方嚴重的時候，一些固廢把縣道（公路）都堵住了。」

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

據悉，黃某某舉報的項目是一般工業固廢綜合利用及生態修復項目，項目所在區域佔用的工礦用地主要為原煤礦遺留生活區。項目綜合利用一類一般工業固廢（煤矸石、粉煤灰），進行土地復墾和生態修復。

舉報人黃某某稱，2023年他曾通過官方渠道提交過舉報材料，但未被重視。此次實名舉報後，當地有關部門已經與其聯繫，相關證據已經提交。

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

企業稱是誣告 當地已成立調查組

被舉報企業負責人趙某回應，稱舉報內容為誣告。他表示，項目距離黃河有一段距離，並設有攔渣壩，不存在垃圾流入黃河的可能。關於舉報影片中拍攝到的滑坡、塌陷深坑情況，則是因8月初連續的幾場大暴雨導致。

韓城市宣傳部工作人員表示，針對黃某某反映的問題，環保部門已經前往現場進行調查，工作人員正根據舉報材料在現場一一比對。「目前初步了解，項目不存在外漏問題，項目的攔阻壩約19米高，內部填充物不會外漏。」工作人員說。

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河。（舉報資料畫面）

陝西韓城市聯合調查組9月3日發佈情況通報指，針對8月28日網民黃某某實名舉報，反映韓城市生態環境局充當韓城市興禾源再生資源有限公司治理項目保護傘等問題，韓城市委、市政府高度重視，隨即成立由紀委監委、自然資源、公安等部門組成的聯合調查組，對相關問題開展全面調查。